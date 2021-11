Không khí lạnh cực đại tràn xuống Lào Cai, Sa Pa có thể rét 6-8 độ C

Ngày 23/11, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, không khí lạnh đang tăng cường xuống Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, kéo theo nhiệt độ các khu vực ở địa phương sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này.

Đêm 22/11, rạng sáng 23/11, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai nhưng biến tính khiến mưa giảm hẳn cả về lượng và diện. Vùng thấp phổ biến không mưa, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, tiết trời chuyển rét sâu so với ngày hôm trước.

Lúc 7 giờ 23/11, Trạm khí tượng Phố Ràng (Bảo Yên) quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 16,6 độ C; thành phố Lào Cai ở mức 16,1 độ C. Thị trấn Bắc Hà rét hại với 10,5 độ C; Sa Pa rét nhất với 8,3 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo đêm 23/11, nhiệt độ vùng thấp của Lào Cai giảm còn 14-16 độ C, vùng cao từ 8-10 độ C, thị xã Sa Pa khả năng giảm còn 6-8 độ C.

Đến ngày 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Nhiệt độ ở Lào Cai ít biến động rồi tăng nhẹ trở lại.

Hiện nay, người dân các địa phương vùng núi của Lào Cai đang tích cực phòng, chống rét cho cây non, vật nuôi các loại.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc vụ Đông Xuân 2021-2022; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp xuống các xã, thôn vận động người dân tích cực sửa chữa, làm mới chuồng nuôi gia súc; trồng cỏ, gieo ngô dày làm thức ăn bổ sung cho gia súc.

Trước tháng 11, các địa phương đã thu hoạch, chế biến, dự trữ đủ lượng thức ăn để phòng chống đói, rét cho đàn gia súc./.

