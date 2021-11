Khởi tố chủ tiệm vàng buôn lậu qua biên giới

TPO - Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ( tỉnh Long An ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhuần (SN 1975, chủ tiệm vàng, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng ,tỉnh Long An) về hành vi “ Buôn lậu”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/9, Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp Công an xã Khánh Hưng tuần tra, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô chở nhiều loại nữ trang bằng kim loại màu vàng cùng 46 tờ Đô la Mỹ nhiều mệnh giá khác nhau. Qua giám định, số nữ trang mà người phụ nữ chở trên xe mô tô có trọng lượng hơn 589 gam vàng 18 kara và 24 kara. Tổng tài sản 600 triệu đồng và 925 USD. Qua điều tra, khoảng năm 2019, Nhuần là chủ tiệm vàng ở chợ Vĩnh Hưng có giao dịch mua bán vàng với một người dân Campuchia. Người này nợ Nhuần hơn 18 lượng vàng 18 kara và trên 22 triệu đồng. Ngày 23/9, Nhuần gọi cho một người đàn ông ngụ xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia qua kênh Cái Cỏ nhận tiền, vàng do người Campuchia chuyển qua kênh. Sau đó, Nhuần kêu người phụ nữ là nhân viên làm thuê trong tiệm vàng của Nhuần về xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng nhận thì bị phát hiện, bắt giữ. Trong ngày 23/9, tại đường liên xã Khánh Hưng - Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, Công an huyện Vĩnh Hưng cũng đã bắt Trần Văn Nhuần. Hồng Vân