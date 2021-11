Khánh Hoà đón 293 du khách quốc tế đầu tiên trong năm nay

Chiều 25/11, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp cùng Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức lễ đón 293 khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” đến Nha Trang - Khánh Hòa. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng khi tỉnh Khánh Hòa được đón tiếp những vị khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2 năm bị ngưng trệ vì dịch COVID - 19. Đoàn khách đi trên chuyến bay số hiệu QH9451 của Hãng hàng không Bamboo Airways từ Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), hạ cánh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 14h15 chiều 25/11. Đoàn khách này có 43 có người Mỹ và Canada, còn lại phần lớn là Việt kiều mang quốc tịch Mỹ hồi hương.

Sau khi hạ cánh, du khách được di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC-COVID trước khi khởi hành di chuyển đến nghỉ dưỡng, du lịch tại Vinpearl Resort và Spa Long Beach Nha Trang. Tại đây, du khách quốc tế được nghỉ tại khu vực riêng biệt, bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác...

Du khách quốc tế làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Cam Ranh

Tính đến ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 36 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin”.Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 6 khu, điểm du lịch; 1 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành vận chuyển. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID -19 khi đón khách du lịch quốc tế, tỉnh này đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Xây dựng lộ trình thí điểm đón khách; tổ chức xét chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn cho người lao động tại các cơ sở về những điều kiện an toàn phòng, chống dịch, về lấy mẫu, hỗ trợ xét nghiệm nhanh trong quá trình tham gia chương trình du lịch; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xử lý tình huống phát sinh khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19…



Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 522 nghìn lượt khách lưu trú (giảm 56% so với cùng kỳ) và gần 1.520 nghìn ngày khách lưu trú (giảm 58% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 22 nghìn lượt khách (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch COVID-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa), giảm 95,27% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.589 triệu đồng, bằng 38,46% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ đón được hơn 163,7 nghìn lượt khách (trong đó có 2,6 nghìn lượt khách quốc tế) với doanh thu du lịch đạt 476 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2021.

Nhiều du khách quốc tế cho biết rất vui mừng khi trở lại tham quan, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Lãnh đạo ngành du lịch Khánh Hoà và sân bay Cam Ranh tặng hoa cho du khách quốc tế