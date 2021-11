Khách quốc tế 'rã đông' du lịch Quảng Nam

TP - Chính quyền và người dân Quảng Nam đã rất hào hứng khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại tham quan theo hình thức du lịch khép kín. Bởi đây là sự khởi đầu để nối lại hoạt động của ngành du lịch đã đóng băng suốt 2 năm qua bởi dịch COVID-19.

“Chúng tôi thấy an toàn khi đến đây”

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, anh Huw Powell, du khách đến từ Singapore, hào hứng tham gia tua tham quan Hội An. Anh nói rằng, rất bất ngờ và hạnh phúc khi vừa đặt chân đến phố cổ đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo và người dân. “Thật hạnh phúc và may mắn khi tôi được gặp những người rất thân thiện, mến khách”, Huw Powell chia sẻ.

Thích thú khi được xích lô chở dạo quanh phố cổ, anh tranh thủ ghi lại những tấm hình làm kỷ niệm trong chuyến du lịch đặc biệt của mình. Trước vẻ đẹp trầm mặc của di tích Chùa Cầu, anh chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích, xếp hàng cùng đoàn khách và cẩn trọng bước vào bên trong thắp hương. “Đây đúng là biểu tượng, là niềm tự hào của người Hội An. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về Chùa Cầu, về đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt Nam”, anh nói.

Rời Chùa Cầu, đoàn khách 50 người được chia làm 2 với sự dẫn dắt của các hướng dẫn viên (HDV). Họ đến thăm nhà cổ Tấn Ký, tham quan bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Hội quán Phúc Kiến. Mỗi điểm tham quan, HDV đều giới thiệu cặn kẽ về lịch sử, ý nghĩa, nét độc đáo của từng di tích.

Tại Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An, du khách được bố trí ngồi giãn cách, mang khẩu trang để thưởng thức các tiết mục múa, chơi đàn cổ truyền. Họ thích thú chụp ảnh khi lần đầu chứng kiến các điệu múa truyền thống.

“Tôi thấy an toàn khi đến Việt Nam du lịch. Chúng tôi cũng luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, vì điều này tốt cho cả bản thân và cộng đồng để chuyến du lịch an toàn”, ông Stevdsen, du khách đến từ Na Uy chia sẻ. Vị du khách cũng cảm nhận không khí trong lành tuyệt vời, cùng sự niềm nở của người dân nơi đây đối với du khách. “Lúc chúng tôi vừa đặt chân đến phố cổ, nhiều người dân đã vẫy tay chào mừng, tôi thấy họ cười sau chiếc khẩu trang khiến tôi rất vui”, ông nói.

Phố Hội vui trở lại

Chị Hoàng Thị Ngọc Ánh, chủ quán ăn Tre Nguồn (số 132 Nguyễn Thái Học, TP. Hội An) nói rằng, chị rất vui khi thấy Hội An sôi động trở lại. Hai năm qua thật là buồn khi thành phố du lịch vắng bóng du khách. Khi biết tin thành phố sẽ mở cửa đón khách trở lại, chị Ánh cũng như nhiều người dân Hội An đã mở cửa hàng quán, bật đèn để thành phố sinh động hơn. “Thực sự người dân cũng chờ đợi lâu lắm rồi nên giờ thấy du khách trở lại thì rất vui, rất phấn khởi”, chị Ánh nói.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, việc du khách quốc tế đến Hội An lần này là kết quả nỗ lực của chính quyền và người dân. Trước đó, địa phương đã làm rất tốt việc đón hàng nghìn bà con Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về lưu trú, cách ly. Mọi công tác diễn ra rất an toàn, để lại dấu ấn tốt, cho thấy đây là điểm đến du lịch an toàn.

“Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi các đơn vị lữ hành quốc tế, khách du lịch chọn Hội An làm điểm đến tham quan đầu tiên trong hành trình của mình. Đây là cú hích lớn, là sự động viên quan trọng để ngành du lịch Hội An gượng dậy sau thời gian “đóng băng” quá lâu bởi dịch COVID-19” và cũng tạo cho người dân Hội An niềm phấn khích, tin tưởng cùng nhau phòng chống dịch tốt và trở lại cuộc sống bình thường mới”, ông Lanh nói.

Trực tiếp có mặt tại Hội An đón và tặng quà đoàn khách quốc tế, ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch của địa phương.

“Thời gian qua, ngành du lịch địa phương đã nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Hôm nay, sự kiện đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam là điều tốt đẹp, khởi đầu để đưa các đoàn khách khác đến trong thời gian tới”, ông Tường nói.

Ngày 25/11 tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đón 200 du khách quốc tế đến tham quan theo dạng khép kín bằng chuyến bay charter (chuyến bay có lịch trình khởi hành riêng, không tùy thuộc vào lịch bay cố định của hãng).