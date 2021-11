Honda Future 125 gắn loạt đồ chơi 'xịn' tại Đà Nẵng

TPO - Chi thêm hơn 100 triệu, chủ xe đã trang bị thêm cho chiếc Future hàng loạt món đồ chất lượng, đặc biệt là hệ thống trợ lực Ohlins.

Người sở hữu chiếc Future bản độ là Hồ Anh Tuấn, 25 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh vốn đã đam mê chơi xe từ rất lâu, ngoài chiếc xe số tùy chỉnh, Tuấn còn sở hữu thêm một chiếc SH độ cặp phuộc K-tech mà Tiền Phong đã đưa tin cách đây không lâu.

Để thuận tiện cho việc di chuyển trong thành phố, chàng trai trẻ đã tìm mua chiếc Honda Future 125 2021 vào tháng 7 năm nay. Tuấn cho biết: “Ngoài ngoại hình khỏe khoắn, điều mình thích nhất ở Future là rất tiết kiệm nhiên liệu, có thể di chuyển khoảng hơn 65 km với 1 lít xăng”.

Future 2021 125cc được thay đổi thiết kế đáng kể so với phiên bản cũ. Phần đầu xe có nhiều điểm tương đồng với đa số các dòng xe tay ga cao cấp của Honda, điển hình là SH. Khác với phiên bản tiền nhiệm, đèn pha của Furutre thế hệ mới là bóng đèn LED giúp tăng độ chiếu sáng và nâng tuổi thọ sử dụng. Phần thân và đuôi xe cũng được tinh chỉnh thon gọn, nhẹ nhàng hơn.

Do đã có kinh nghiệm tùy chỉnh lâu năm, Tuấn đã lựa chọn rất cẩn thận những phụ tùng gắn thêm cho xe của mình. Anh thể hiện sự tin tưởng đối với một số thương hiệu phụ tùng đã từng sử dụng trên chiếc SH bao gồm, tay thắng Brembo Corsacorta 15 (6,5 triệu đồng), đĩa phanh Brembo Oversize (6 triệu đồng), cùm tăng tốc Domino (2,5 triệu đồng), Heo Brembo Billet (10,5 triệu đồng), mâm CNC X1R (23 triệu đồng), phuộc K-tech (29 triệu đồng).

Ngoài ra, chủ xe còn lắp đặt thêm cho chiếc Future bộ ổ khóa Smartkey với giá 4 triệu đồng để tăng tính bảo mật. Sự tinh tế của bản tùy chỉnh còn thể hiện ở chiếc giò đạp Takegawa (2 triệu đồng) được làm từ hợp kim của sắt và carbon, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, chân chống nghiêng, chân chống đứng, cần số, càng thắng sau đều sử dụng sản phẩm của TBT. Bộ linh kiện này tiêu tốn của chủ xe khoảng 10 triệu đồng.

Điểm đặc biệt của chiếc xe số độ này là được gắn thêm thanh giảm chấn Ohlins. Nó có tác dụng ổn định tay lái theo chiều ngang. Nguyên lý hoạt động của bộ phận này dựa trên hệ thống treo quen thuộc, đó là sử dụng áp suất dầu di chuyển qua lại trong một bình chứa dạng ống hẹp và dài. Khi chạy qua ổ gà hoặc để nhấc bánh trước lên khỏi mặt đường và khi hạ bánh xuống, nếu bánh trước chỉ cần lệch một chút so với hướng di chuyển của bánh sau sẽ dẫn đến toàn thân xe mất đi tính ổn định. Ở tình huống này chỉ cần thiếu kinh nghiệm xử lý, tay lái non hoặc mất bình tĩnh thì rất dễ gặp tai nạn. Do đó, nếu được trang bị trợ lực thì sẽ dập tắt rung động, không để tay lái bị lệch về một phương.

Ở phần vỏ, Tuấn đã rất biết cách tạo nên sự khác biệt nhờ việc gắn thêm những tấm carbon có màu sắc độc đáo. Với chi phí 4 triệu đồng, chúng vừa tăng tính thẩm mỹ mà lại còn bảo vệ thân xe tốt hơn.

Do không độ phần máy, Honda Future 125 năm 2021 vẫn được trang bị khối động cơ xylanh đơn 125cc, có công suất và mômen xoắn tăng lên 1% so với hệ trước. Cụ thể, nó sở hữu công suất 9,15 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 10,2 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút.

Sau khi hoàn thành bản tùy chỉnh của Honda Future, chàng trai trẻ tại Đà Nẵng rất tự hào với chiếc xe của mình. Anh được nhiều hội nhóm chơi xe tại Đà Nẵng dành lời khen ngợi và nể phục. Rất có thể trong tương lai, Tuấn sẽ bán chiếc xe này nhưng giá tiền còn tùy thuộc giá linh kiện trên thị trường lúc đó.

Một số hình ảnh khác: