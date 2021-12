Hội An kích cầu du lịch với chuỗi sự kiện mừng lễ Noel và đón chào năm mới 2022

TPO - Chuỗi các hoạt động chào mừng lễ Noel và đón chào năm mới tại TP Hội An nhằm kích cầu du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 29/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, địa phương đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động mừng lễ Noel và đón chào năm mới 2022.

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách dịp đón chào năm mới, đồng thời cũng là biện pháp kích cầu.

Hoạt động chào đón Giáng sinh với chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; trình chiếu phim tài liệu; chợ phiên… tại làng chài Tân Thành.

Chuỗi các hoạt động sẽ được triển khai chào mừng năm mới 2022 như Chợ phiên Hội An; Chợ ẩm thực di sản Hội An lần thứ 2 năm 2022 chủ đề Món ngon xưa (diễn ra từ ngày 24/12/ 2021 đến 2/1/2022); Chương trình biểu diễn đường phố (ngày 31/12). Đặc biệt chương trình Dạ hội Hội An - chào năm mới 2022 diễn ra từ 22h30 ngày 31/12 đến 1 giờ ngày 1/1/2022.

Chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 1/1/2022 tại vòng cung Chùa Cầu.

“Các hoạt động mừng lễ Giáng sinh và đón chào năm mới được tổ chức tuy nhiên người dân và du khách tham gia phải đảm bảo nguyên tắc 5K phòng chống dịch COVID-19. Riêng, khách quốc tế theo hình thức chuyến bay chater thì không tham gia hoạt động này mà chỉ tham quan những điểm như đã đăng ký trong tour”, ông Sơn nói.

Ngoài trang trí các Hội quán, di tích, cơ quan, nhà hàng, khách sạn, thắp đèn lồng trên các tuyến phố cổ, Hội An cũng vận động các cơ sở kinh doanh buôn bán trang trí Mừng giáng sinh và chào năm mới.

Ngoài ra, các dịch vụ kinh doanh ăn uống trên đường tuyến Nguyễn Phúc Chu được mở rộng bày bán trên lề đường được mở rộng từ 16h đến 1h từ ngày 24 đến 31/12.