Học sinh THPT trở lại trường đầu tháng 12: Hiệu trưởng các trường nói gì?

TP - Chiều 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố xem xét cho học sinh từ lớp 10-12 các trường THPT tại xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trở lại từ đầu tháng sau.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo khẩn trương đưa học sinh THPT trở lại trường học; đồng thời lên phương án để học sinh THCS cũng tựu trường trong thời gian sớm nhất. Giao cho ngành Y tế và ngành Giáo dục phối hợp bảo đảm tiến độ, chất lượng tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-15 tuổi. Chuẩn bị các phương án cần thiết, phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh để sớm đưa toàn bộ học sinh các cấp đến trường một cách an toàn. Trước mắt, kế hoạch tựu trường sẽ được áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ 6-12/12.

Từ ngày 23/11, Hà Nội tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 15-17 tuổi, trong đó phần lớn là học sinh THPT. Đến nay, tỷ lệ tiêm đã đạt hơn 90%.

Theo ông Dũng, từ 22/11, Hà Nội đã cho học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp (1.071 lớp với hơn 36.000 em) bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp và số lượng ca F0 phát sinh mới có xu hướng ngày càng tăng. “Việc đưa học sinh trở lại trường học trong bối cảnh như vậy phải được chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm có nguyên tắc và luôn đặt vấn đề an toàn sức khỏe của học sinh lên trên hết”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói. Ông yêu cầu cơ sở giáo dục lưu ý các nội dung như: giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; ăn bán trú; học sinh tự mang theo nước uống cá nhân; chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Dạy song song trực tuyến và trực tiếp

Chia sẻ với phóng viên, hiệu trưởng nhiều trường THPT cho biết, nhà trường rất vui mừng, ủng hộ kế hoạch mở cổng trường, đồng thời đã có thời gian chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trực tiếp.

Ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa, cho biết, nhiều tháng nay sân trường vắng bóng học sinh nhưng hằng tuần, phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường đều được dọn dẹp, chăm sóc sạch đẹp để cùng các điều kiện khác sẵn sàng đón học sinh đi học khi được cho phép.

Ông Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, nói rằng, các trường sẵn sàng các điều kiện để chào đón học sinh đi học trực tiếp sau 3 tháng học trực tuyến. Cụ thể, hiện nay trường đáp ứng các tiêu chí về trường học an toàn, trong đó giáo viên tiêm đủ 2 mũi vắc xin; chuẩn bị đầy đủ thuốc men ở phòng y tế, phòng cách ly, có phương án đón, phân luồng học sinh… Do nhà trường thuộc diện tuyển sinh toàn thành phố nên trường sẽ rà soát học sinh để phân loại. Theo đó, những em ở vùng 1, vùng 2 sẽ đi học trực tiếp, còn học sinh ở địa bàn có mức độ dịch cao hơn sẽ tiếp tục học trực tuyến. Khi tình hình dịch ổn định, các em đến trường học bình thường và trường bố trí giáo viên ôn tập, bồi dưỡng miễn phí đảm bảo học sinh được tiếp nhận kiến thức công bằng như các bạn cùng lớp. “Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa sẽ kết thúc học kỳ I. Dự kiến, từ ngày 16-22/12, các trường sẽ kiểm tra học kỳ, do đó được trở lại trường thời điểm này rất quý giá. Giáo viên sẽ ôn tập cho các em trước khi kiểm tra”, ông Trung nói.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, cho biết, vấn đề của trường hiện nay là học sinh rải rác ở khắp các quận, huyện nên yêu cầu đón học sinh ở địa bàn phường, xã có mức độ 1, mức độ 2 có phần gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường sẽ xây dựng phương án dạy học song song trực tuyến và trực tiếp. “Ngay cả lịch kiểm tra học kỳ I, hiện nay trường cũng lên 2 phương án để thuận lợi có thể kiểm tra hoàn toàn trực tiếp, có vấn đề phát sinh, nhà trường chuyển sang trực tuyến. Tinh thần là không bị động trong bất kỳ tình huống nào”, bà Quỳnh nói. Đến nay, trường đã hoàn thành tiêm 2 mũi cho gần 100% giáo viên (chỉ có 2 giáo viên có bệnh nền chưa tiêm được) và 2.282/2.310 học sinh đã tiêm mũi 1.