Hỗ trợ, tiếp sức 2.000 trẻ mồ côi do COVID-19 đến khi trưởng thành

Ngày 25/11, tại TPHCM, Thành Đoàn TPHCM và tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) đã ký kết và khởi động chương trình “Care to rise - Yêu thương nâng bước” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chương trình nhằm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ổn định cuộc sống và có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em, trong đó khởi đầu bằng việc ký kết ghi nhớ phối hợp khảo sát tình hình trẻ em mồ côi do COVID.

Theo đó, chương trình “Yêu thương nâng bước” sẽ hỗ trợ, bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho khoảng 2.000 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 tới khi các em trưởng thành. Để thực hiện các mục tiêu này, chương trình sẽ bắt đầu thực hiện khảo sát toàn diện và đánh giá cụ thể từng trường hợp trẻ mồ côi do COVID-19 và trẻ có hoàn cảnh khó khăn để xác định các hỗ trợ phù hợp theo 3 khía cạnh thiết yếu: dinh dưỡng và các nhu cầu cơ bản, vấn đề sức khỏe/ thị lực và các rối loạn lo âu có thể có do mất cha mẹ đột ngột và thay đổi nơi ở, và khả năng đáp ứng yêu cầu về thiết bị và mạng internet để học tập trực tuyến.

Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM và ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation ký kết thỏa thuận triển khai chương trình - Ảnh: Thành Đoàn TPHCM.

Theo đại diện Ban điều hành chương trình, việc đánh giá nhu cầu cá nhân của mỗi trẻ mồ côi hậu COVID-19 nhằm thiết kế những phương án hỗ trợ hiệu quả nhất. Dựa trên kết quả khảo sát, chương trình sẽ thiết kế một kế hoạch phát triển phù hợp và dài hạn cho từng trẻ, hỗ trợ các em cho tới khi trưởng thành cùng với thực hiện đánh giá tiến độ định kỳ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Dự kiến, ngân sách thực hiện chương trình ước tính dao động từ 6,8 đến 11,3 tỷ đồng (300.000 - 500.000USD) tùy thuộc vào hoạt động đánh giá.

Đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn TPHCM từ ngày 27/4/2021. Theo thống kê tính đến 18/10 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, có 48 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, người nuôi dưỡng và 1.805 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Cùng với những khó khăn về kinh tế gia đình, học tập, việc mất đi người thân đã để lại những sang chấn tâm lý, tinh thần, thiếu vắng người thân quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chương trình "Yêu thương nâng bước" được triển khai theo 2 giai đoạn - khắc phục các khó khăn ngắn hạn và hỗ trợ phát triển trong tương lai, cụ thể: Giai đoạn 1: Giai đoạn 1 sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần với việc đến thăm nhà của trẻ mồ côi để thu thập dữ liệu và thực hiện hỗ trợ theo 3 khía cạnh nêu trên. Tình nguyện viên (TNV) sẽ tiếp cận từng trường hợp trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi COVID (hoặc người giám hộ trong trường hợp trẻ còn quá nhỏ hoặc các tình huống khác) để xác định nhu cầu cá nhân và từ đó đưa ra kế hoạch cung cấp các hỗ trợ cần thiết, đo lường, đánh giá và báo cáo kết quả. Giai đoạn 2: Các kết quả khảo sát sẽ được chuyển cho các chuyên gia y tế cộng đồng và nhân viên xã hội để phân tích và từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp cho từng trẻ. Chương trình cũng sẽ làm việc cùng các bác sĩ và y tá chuyên khoa để tham gia chẩn đoán và/ hoặc điều trị cho các trường hợp cần can thiệp y tế. Hiện nay, VCF đã đạt được thỏa thuận với Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM, qua đó đơn vị cũng khẳng định sẽ tham gia chương trình thông qua việc gửi các tiến sĩ y tế cộng đồng và y khoa làm cố vấn chuyên môn và giảng viên đào tạo cho các TNV của Thành Đoàn TPHCM...