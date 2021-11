HLV Arsenal tuyên bố sốc trước trận gặp Liverpool

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2021 có thể tổ chức và tổ chức thành công có ý nghĩa to lớn vì không chỉ tiếp tục chung tay vào sự nghiệp chăm sóc tài năng trẻ mà còn thể hiện quyết tâm không để dịch COVID-19 đánh bại chúng ta.

TPO - Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu, kênh phát sóng Ngoại hạng Anh 2021/22 Leicester vs Chelsea , Liverpool vs Arsenal, Watford vs MU nhanh nhất, chính xác nhất.