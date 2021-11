Hậu Giang dừng nhiều hoạt động thường niên trong dịp mừng Xuân Nhâm Dần 2022

TPO - Sáng nay (22/11), học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng đã có buổi học trực tiếp đầu tiên sau hơn nửa năm các em phải ở nhà do dịch COVID-19. Được biết, học sinh lớp 12 ở tất cả các xã, phường tại Đà Nẵng đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 đều được đến trường học trực tiếp.

TPO - Sáng 22/11/2021, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nhiệt độ đầu giờ sáng tại khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 17 độ C. Nhiều người dân phải mặc áo mưa để chống lạnh, co ro trong giá rét khi di chuyển trên đường.