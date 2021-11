Hà Nội tiếp tục duy trì hay dừng buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã?

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Cầu Giấy và Hà Đông trước kỳ họp thứ ba HĐND TP.Hà Nội (dự kiến diễn ra đầu tháng 12) về kiến nghị xem xét đánh giá hiệu quả của các dự án tuyến buýt nhanh BRT, trong đó có tuyến buýt nhanh (BRT) Yên Nghĩa - Kim Mã.

Đa phần khách hài lòng đánh giá buýt nhanh BRT có nhiều ưu điểm hơn buýt thường

Theo đó, UBND TP.Hà Nội cho biết, tuyến buýt nhanh BRT01: Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã được TP.Hà Nội chính thức vận hành từ ngày 1/1/2017, đây là một loại hình xe buýt mới lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam cũng là tuyến buýt nhanh đầu tiên của cả nước được triển khai tại TP.Hà Nội.

Tuyến xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã hoạt động tại TP.Hà Nội. Ảnh: Thành An (chụp năm 2018).

Hiện nay, tuyết buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã phục vụ hành khách đi lại từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày; khoảng 3-15 phút/lượt với 378 lượt/ngày đối với ngày thường. Riêng Chủ nhật 7-15 phút/lượt với 264 lượt/ngày.

"Sau 4 năm vận hành, sản lượng hành khách vận chuyển có xu hướng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước", UBND TP.Hà cho biết và dẫn chứng, tổng hành khách vận chuyển năm 2018 đạt 5,3 triệu (tang 6,3% so với năm 2017); sản lượng năm 2019 đạt 5,5 triệu lượt (tang 3,7% so với năm 2018); năm 2020 giảm 2,6% so với năm 2019 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, trong giờ cao điểm bình quân xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa – Kim Mã vận chuyển 70 hành khách/lượt, nhiều lượt xe vận chuyển từ 95-110 hành khách/lượt.

Đáng chú ý, hành khách chuyển sang sử dụng vé tháng để đi lại trên tuyến thay vì đi vé lượt, khách tháng tăng 21,9% trong khi vé lượt giảm 14,5% trong năm 2018; năm 2019 vé tháng tăng 12,1%, vé lượt giảm 11,8%.

Số lượng hành khách đi lại thường xuyên bằng vé tháng 1 tuyến trên BRT bình quân trong tháng là 2,2 nghìn người. "Đa phần hành khách hài lòng và đánh giá chất lượng dịch vụ của tuyến có những ưu điểm, thuận lợi hơn rất nhiều so với các tuyến buýt thông thường khác", UBND TP.Hà Nội đánh giá.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh BRT

Đặc biệt, liên quan đến quan điểm của TP tiếp tục duy trì hay dừng hoạt động của tuyến BRT Yên Nghĩa – Kim Mã, UBND TP.Hà Nội cho rằng, về chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội, UBND TP nhấn mạnh: Theo kế hoạch "thành phố tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh BRT, phát huy lợi thế tuyến buýt nhanh làm cơ sở đánh giá, nghiên cứu, đề xuất tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt: Các tuyến đường có nhiều làn xe có số lượng tuyến và lưu lượng xe buýt lớn nghiên cứu bố trí làn đường ưu tiên cho xe buýt, làn đường ưu tiên phải đáp ứng yêu cầu, phù hợp với công tác tổ chức giao thông".

Đáng chú ý, trong văn bản trả lời cử tri, UBND TP.Hà Nội nêu rõ, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 TP sẽ nghiên cứu tổ chức 14 làn ưu tiên cho xe buýt, trong đó:

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Hà Nội nghiên cứu tổ chức 9 làn đường ưu tiên cho xe buýt, gồm: Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông); Pháp Vân - Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự; Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Linh Đàm; Hoàng Quốc Việt; Trần Duy Hưng; Xã Đàn; Võ Chí Công và tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Giai đoạn 2026 đến 2030, Hà Nội sẽ có thêm 5 tuyến đường được nghiên cứu, tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt, gồm: Nhổn - Hồ Tùng Mậu; Ngọc Hồi - Bến xe Thường Tín; Trần Duy Hưng - Hòa Lạc; Mỹ Đình - sân bay Nội Bài; Thường Tín - Phú Xuyên dọc theo quốc lộ 1 cũ.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, xe buýt nhanh BRT cũng nhiều lúc phải "bỏ cuộc" trên chính làn đường ưu tiên của mình, chịu chung số phận như các phương tiện khác mỗi khi tắc đường. Ảnh: Trọng Hiếu (chụp tháng 3/2021).

Về giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông và môi trường của dự án xe buýt nhanh BRT, UBND TP.hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng duy trì và tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên hành lang BRT, hạn chế tình trạng phương tiện ô tô, xe cá nhân đi vào làn đường dành riêng cho BRT.

Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức các điểm trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ hành khách gửi xe trung chuyển sang sử dụng BRT… khắc phục những sự cố liên quan đến nhà chờ, phương tiện BRT để đảm bảo ổn định dịch vụ của tuyến.

Được biết, ngoài làn đường ưu tiên cho tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa, Hà Nội hiện có một tuyến đường dành riêng cho xe buýt thường, bắt đầu từ điểm trung chuyển xe buýt Long Biên đến nút giao cắt Thanh Niên - Nghi Tàm - Yên Phụ. Tuyến đường dài 1,3 km, đưa vào sử dụng năm 2014.

Buýt nhanh BRT được đầu tư số tiền lớn nhưng chưa đạt hiệu quả như mong đợi Tuyến buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội là Kim Mã - Yên Nghĩa khởi công đầu năm 2013, đến cuối năm 2016 mới bắt đầu khai thác. Tuyến buýt chạy theo lộ trình Yên Nghĩa - Ba La - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Láng Hạ - Giảng Võ - bến xe Kim Mã. Tổng đầu tư của dự án gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, phương tiện... là 55 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó Việt Nam góp vốn đối ứng bằng chi phí giải phóng mặt bằng. Kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 7/2021 nêu rõ: "Mặc dù được đầu tư với số tiền rất lớn, dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, chưa đạt được mục tiêu đề ra là hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn ắc giao thông và từng bước nâng cao chất lượng môi trường của thành phố".

Link bài gốc:

https://danviet.vn/ha-noi-tiep-tuc-duy-tri-hay-dung-buyt-nhanh-brt-yen-nghia-kim-ma-2021112612114982.htm