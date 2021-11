Giám đốc công ty bất động sản bỏ trốn, nhiều khách hàng mắc kẹt tại dự án ‘ma’

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang truy nã Mai Quốc Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Việt Á Châu và Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Á Châu để điều tra liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hai công ty này.

Điều tra ban đầu, từ tháng 1/2018, Mai Quốc Dương (41 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Việt Á Châu và Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Á Châu. Hai công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới bất động sản.

Sau khi thành lập công ty, Dương lợi dụng pháp nhân của các công ty này để tự vẽ nhiều dự án "ma" tại TPHCM và Long An rồi rao bán, thu tiền của nhiều khách hàng dù chưa được cấp phép thành lập dự án, chưa được cấp phép phân lô tách thửa.

Đến nay, hai công ty của Dương không bàn giao đất cho khách như các hợp đồng mua bán đã ký trước đó, cũng không trả lại tiền cho khách. Nhiều khách hàng không đòi được tiền với số tiền hàng chục tỉ đồng, không liên lạc được với Dương nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Quốc Dương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.



Tuy nhiên, Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên Công an TPHCM ra quyết định truy nã bị can này.

Công an TPHCM thông tin, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt bàn giao Dương cho cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất hoặc báo về Đội 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10; điện thoại 0693187783, 0965118882.