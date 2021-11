Gây quỹ cho trẻ em và học sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Doanh nhân Kendrick Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Duy Khánh, 5 tổ chức phi lợi nhuận và nhà đầu tư trẻ Danny Dương công bố đồng hành trong chiến dịch gây quỹ nhằm ủng hộ cho các trẻ em và học sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đây là những tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập và điều hành bởi những doanh nhân thành đạt và lãnh đạo trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, bao gồm: VietChallenge, STEAM for Vietnam, VietSeeds, Stay Strong Saigon và VietBay.

Với mục tiêu 300.000 USD, chiến dịch gây quỹ là nỗ lực chung tay của các tổ chức và doanh nhân hàng đầu, nhằm cung cấp nguồn tài chính cần thiết, hỗ trợ tinh thần cũng như điều kiện học tập cho ba nhóm đối tượng chính đang đối mặt với nhiều thách thức ở Việt Nam: trẻ em mồ côi vì dịch bệnh COVID-19; các em học sinh không có điều kiện học tập từ xa do thiếu thiết bị công nghệ và Internet; cũng như thế hệ sinh viên phải từ bỏ ước mơ giáo dục đại học do khó khăn về tài chính do dịch bệnh gây ra.

Năm 2021 chứng kiến làn sóng COVID-19 thứ 4 tấn công vào Việt Nam và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho nền kinh tế của đất nước và các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn khi chống chọi. Đau lòng hơn thế, đại dịch đã tàn phá cuộc sống của nhiều trẻ em và học sinh Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hơn 1,5 triệu học sinh chưa được tiếp cận với trang thiết bị phù hợp để học tập từ xa trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt khó khăn khi trường học đóng cửa kéo dài. Nặng nề hơn, chỉ tính riêng trong cao điểm dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1500 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, buộc các em phải dựa vào họ hàng hoặc chuyển đến các trại trẻ mồ côi để tiếp tục sống với những ước mơ còn dang dở. Kể từ đầu năm 2021, hơn 14.000 học sinh và giáo viên chẩn đoán dương tính với COVID-19 và cần được chú ý hỗ trợ nhiều hơn về tài chính, thể chất lẫn tinh thần. Con số thực tế có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Điểm mạnh của chiến dịch lần này là lợi thế tận dụng nguồn lực đến từ 5 tổ chức phi lợi nhuận và mạng lưới tình nguyện viên bởi các chuyên gia trẻ Việt Nam, trong nỗ lực tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, và hy vọng cho các em. Điển hình như STEAM for Việt Nam, tổ chức được điều hành bởi một mạng lưới chuyên gia công nghệ đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Với sứ mệnh mang đến môi trường giáo dục miễn phí, đẳng cấp toàn cầu cho tất cả học sinh Việt Nam, cũng như tin tưởng vào vai trò quan trọng của nền giáo dục đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, chỉ trong hai năm hoạt động, STEAM đã mang đến cho hàng nghìn mầm non của đất nước những chương trình đào tạo chuẩn chất lượng cao.

Cũng với mục tiêu phát triển giáo dục, một tổ chức phi lợi nhuận khác là VietSeeds tập trung hỗ trợ nhóm sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn để các em không từ bỏ mơ ước theo đuổi con đường học vấn. Trong 10 năm thành lập và phát triển, VietSeeds đã đồng hành cùng hàng nghìn sinh viên, trao cơ hội được đi học cho nhiều thế hệ sinh viên dưới hình thức học bổng và xây dựng chương trình định hướng cho các bạn để phát triển lâu dài. VietSeeds nắm vai trò quan trọng trong chiến dịch lần này để giúp dự án tiếp cận đúng đối tượng cần giúp đỡ.

Ông Hùng Trần, nhà sáng lập STEAM for Việt Nam kiêm Giám đốc điều hành tại GotIT AI, cảm thấy rất đau lòng khi nghe tin về những ảnh hưởng lan rộng của đại dịch tới thế hệ trẻ. Là chuyên gia công nghệ đứng đầu doanh nghiệp kì lân tại Silicon Valley, ông Hùng còn giữ vai trò là thành viên tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục, và luôn dành một mối quan tâm ưu ái đặc biệt đến các giáo dục Việt Nam đặc biệt là mảng công nghệ. Chính vì lẽ đó, trong dự án lần này, ông Hùng cũng là người khởi xướng và hỗ trợ cung cấp hàng nghìn máy tính cho trẻ em học tập trực tuyến trong bối cảnh cách ly kéo dài.

Không ngoại lệ, ông Thức Vũ, CEO của OhmniLabs kiêm người sáng lập của VietSeeds Foundation cùng và Stay Strong Saigon, cũng cảm nhận sâu sắc được những nỗi mất mát to lớn ấy. Chí lớn gặp nhau, các nhà lãnh đạo tài năng này đều nhận được một cuộc điện thoại từ bà Mai Zymaris, người sáng lập kiêm Chủ Tịch của VietChallenge, và cùng đồng lòng kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho chiến dịch này. Trong quá trình trao đổi và làm việc, ông Hùng Trần, ông Thức Vũ, và bà Zymaris đã cảm nhận được những tín hiệu tích cực cho sự chung tay giữa các tổ chức của họ.

Dự án có sự góp mặt của VietBay - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các chuyên gia Việt Nam tại vùng Bay Area vào đầu những năm 2000. Ngoài việc tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sự gắn bó văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại Bắc California, VietBay cũng đã quyên góp được hàng triệu USD để hỗ trợ những người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế - xã hội khi phải đối mặt với đại dịch và các tình huống khẩn cấp.

Bà Zymaris bộc bạch: “Trái tim tôi như vỡ vụn tại Mỹ, tôi không thể về nhà ngay lúc này, và tôi đã rất đau lòng khi theo dõi những tin tức về đại dịch ảnh hưởng đến mọi người như thế nào tại Việt Nam.” “Một vài người trong chúng tôi chỉ biết rằng, chúng tôi phải làm điều gì đó cho quê hương của mình, và hiện tại, chúng tôi đang cùng nhau kêu gọi mọi người giúp đỡ.” Đã gần một thập kỷ sinh sống và làm việc tại Mỹ, nhưng bà Mai Zymaris vẫn luôn gắn bó sâu sắc với quê hương của mình. Những thành công đáng kể trong sự nghiệp luật sư đã tạo điều kiện để bà Zymaris giúp đỡ Việt Nam trong bối cảnh khó khăn này.

Trong cuộc gọi lần ấy, chúng tôi rất vui mừng khi có sự tham gia của Nhà Đồng sáng lập Republic.co, ông Kendrick Nguyễn, cùng với Thành viên Hội đồng Quản trị SSI kiêm Giám đốc điều hành của NDH Invest, ông Nguyễn Duy Khánh, và Nhà đầu tư Danny Dương của Cross Ocean Ventures. Ông Kendrick Nguyễn đã trở thành một hiện tượng ưu tú và nổi bật trong giới kinh doanh tại Mỹ. Trong vòng năm năm, ông đã tạo ra một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, Republic.

Ông Nguyễn Duy Khánh là người bấy lâu nay luôn có hai vai trò song hành: doanh nhân và nhà thiện nguyện. Sau khi tốt nghiệp Đại học George Washington vào năm 2013, ông Khánh gia nhập Công ty Chứng khoán SSI, định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam ở tuổi 24. Kể từ đó, ông luôn đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực đóng góp cho cộng đồng của SSI, ưu tiên xây dựng nền kinh tế, hệ thống giáo dục và phát triển bền vững của Việt Nam.

Thành viên trẻ nhất của ban điều hành chiến dịch gây quỹ, Danny Dương, lớn lên trong một gia đình doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Hiện tại, ông đang gánh vác công việc kinh doanh của gia đình và đang trên con đường tạo nên tên tuổi cho riêng mình trong giới kinh doanh tại Mỹ. Ngoài khả năng kinh doanh nhạy bén đáng kinh ngạc, ông Danny Dương, ông Kendrick Nguyễn và ông Nguyễn Duy Khánh cùng chia sẻ tinh thần "tương thân tương ái" và triết lý cá nhân nhằm ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam.

Mục tiêu cho chiến dịch gây quỹ là kêu gọi quyên góp được 300.000 USD, từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2022. Số tiền này sẽ được phân phối dưới dạng học bổng, gói hỗ trợ tài chính và thiết bị Chromebook để giúp xây dựng lại cuộc sống của các em học sinh và sinh viên đang phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Chiến dịch hỗ trợ nhận tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp hoặc quyên góp thông qua trang GoFundMe.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại http://carryforwardvietnam.org/