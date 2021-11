Flutter có phải là sự thay đổi lớn tiếp theo? Hãy cùng W88 Mobi tìm hiểu

Kể từ khi phát hành, nó đã là một từ gây xôn xao trong cộng đồng lập trình và sự cạnh tranh gay gắt đối với thứ gọi là React Native.

Trong khi Java và Kotlin chủ yếu được sử dụng để phát triển ứng dụng Android và Swift để phát triển ứng dụng iOS, Flutter ở đây để thay đổi trò chơi. Kể từ khi nó được phát hành, các nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động trên toàn cầu đã bắt đầu thực hành Flutter từ từ chuyển sang phát triển ứng dụng đa nền tảng bằng cách sử dụng nó thay vì gắn bó với bản gốc. Mặc dù bản địa có những đặc quyền riêng, bây giờ chúng ta hãy bỏ qua nó và có thể là một cuộc thảo luận vào lúc khác, liệu Flutter có phải là điều quan trọng tiếp theo để phát triển ứng dụng đa nền tảng sau React Native không? Hãy cùng tìm hiểu…

Chà, vì Flutter còn khá trẻ, nên sẽ không công bằng khi đưa ra tuyên bố về mức độ tốt hay xấu của một công nghệ. Sẽ mất một vài năm nữa để sự phát triển và trưởng thành, nhưng chắc chắn nó có vẻ khá hứa hẹn. Trong khi đó, hãy thảo luận về yếu tố “Tại sao” của Flutter và “Tại sao nó có vẻ là điều quan trọng tiếp theo”

Trong bài viết này, chúng tai sẽ thảo luận về các điểm sau,

● Flutter là gì?

● Một số tính năng của Flutter

● Xu hướng trong 1 năm qua

● Tại sao lại là Flutter?

● Kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi

Vì vậy, không chậm trễ nữa chúng ta hãy đi sâu vào tìm hiểu,

Flutter là gì?

Flutter là bộ công cụ giao diện người dùng của Google để xây dựng các ứng dụng đẹp, được biên dịch nguyên bản cho thiết bị di động, web và máy tính để bàn từ một cơ sở mã duy nhất. Vâng, đúng vậy, chúng ta có thể phát triển các ứng dụng cho android, iOS, web, tất cả chỉ với một cơ sở mã duy nhất, điều này có nghĩa là với Flutter, chúng ta không cần phải tạo ứng dụng riêng lẻ cho các nền tảng khác nhau.

Được phát hành vào tháng 5 năm 2017, nó được viết bằng C, C ++, Dart, Skia Graphics Engine. Sự rung động là khung công tác duy nhất có SDK di động cung cấp các kiểu phản ứng mà không cần sử dụng bất kỳ cầu nối Javascript nào. Nó sử dụng Dart, ngôn ngữ lập trình nội bộ của Google để hoạt động.

Một số tính năng của Flutter

Hãy cùng xem một số tính năng tuyệt vời của Flutter,

1. Phát triển nhanh

Flutter’s hot reload giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng thử nghiệm, xây dựng giao diện người dùng, thêm tính năng và sửa lỗi nhanh hơn. Bạn có thể sử dụng một tập hợp phong phú các widget hoàn toàn có thể tùy chỉnh để tạo giao diện gốc trong vài phút.

2. Giao diện người dùng linh hoạt và biểu cảm

Bạn có thể nhanh chóng gửi các tính năng tập trung vào trải nghiệm người dùng - native end. Layer của kiến ​​trúc Flutter cho phép tùy chỉnh đầy đủ, dẫn đến kết xuất cực kỳ nhanh chóng và các thiết kế biểu cảm và linh hoạt.

3. Hiệu suất gốc

Các widget của Flutter kết hợp tất cả các điểm khác biệt quan trọng của nền tảng như scrolling, navigation, icons và fonts, đồng thời Flutter code được biên dịch thành native ARM machine bằng trình biên dịch gốc của Dart.

Tại sao lại là Flutter?

Chà, tính đến thời điểm hiện tại thì Flutter có vẻ ấn tượng và tuyệt vời, phải không? Bây giờ, hãy xem xét một số lý do tại sao Flutter có thể trở thành công nghệ cao cho ứng dụng tiếp theo của bạn.

1) Hiệu suất đa nền tảng hoàn toàn khác nhau

Chà, việc tạo ra các ứng dụng đa nền tảng là một thách thức đối với các nhà phát triển ngoài kia. Cố gắng kết hợp UI / UX và tạo các ứng dụng giống hệt nhau cho các nền tảng khác nhau là điều khó khăn. Mặc dù việc sử dụng React Native đã được giải tỏa nhưng trải nghiệm người dùng đã bị giảm sút vì nó được thực hiện trong JavaScript được biên dịch Just In Time Đây là Flutter! Rốt cuộc là một vị cứu tinh. Với Flutter, bạn có lợi thế về một cơ sở mã duy nhất là cách tiếp cận “viết một lần” và bạn có thể tạo ứng dụng với Trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều vì nó được biên dịch Ahead Of Time. Điều này làm cho các ứng dụng Flutter hiệu quả hơn nhiều và là một lựa chọn tuyệt vời để phát triển đa nền tảng.

Kinh nghiệm cá nhân của chúng ta

Nói về trải nghiệm của chúng ta với Flutter, ứng dụng của chúng ta, W88 Mobi, một ứng dụng để học lập trình và những thứ liên quan được phát triển bằng Flutter. Chúng tôi đã thêm nhiều hình ảnh động và tích hợp nhiều trò chơi khác nhau để nâng cấp trải nghiệm người dùng. Nói về quá trình phát triển thì nó khá liền mạch mặc dù lúc đó Flutter còn khá mới. Người dùng của chúng ta thích ứng dụng của chúng ta và yêu thích giao diện người dùng. Đó chính là thành công của việc sử dụng Flutter

Chà, đó là tất cả về Flutter và chắc chắn nó có thể là “Thay đổi lớn tiếp theo” cho các nhà phát triển và có thể thay đổi toàn bộ trò chơi. Bạn muốn học lập trình và phát triển ứng dụng di động? Hãy thử ứng dụng W88 Mobi của chúng tôi, thật thú vị khi học cách viết code.