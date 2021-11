Du lịch Quảng Ninh hậu COVID-19 - Sức hút từ hàng loạt sản phẩm mới lạ

Bằng sự tăng trưởng vững vàng qua các mùa dịch và sức hấp dẫn, tươi mới giai đoạn hậu COVID-19, du lịch Quảng Ninh đang từng bước hồi sinh và không ngừng khẳng định vị thế.

Bí quyết của điểm đến du lịch số 1 phía Bắc

Dịch bệnh COVID-19 đã gây những ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đánh giá sự năng động, khả năng thích ứng của các điểm đến. Trong khi nhiều địa phương lao đao và gần như “đóng băng” vì dịch bệnh, Quảng Ninh vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trong 2 năm qua.

Thậm chí năm 2020, có thời điểm vào mùa hè, lượng khách còn cao hơn năm 2019. 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt khoảng 2,584 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 5.045 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu quý 4 đón 2 triệu lượt khách du lịch, đạt tổng doanh thu từ 4.000 đến 4.500 tỷ đồng.

Với chiến lược thiết lập điểm đến an toàn, kích cầu du lịch bài bản, chính sách ưu đãi hấp dẫn, các tour du lịch khép kín cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, Quảng Ninh trở thành tâm điểm thu hút du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại phía Bắc.

Tại hội thảo “Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và Thách thức” do Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức ngày 30/10 vừa qua, ông Phạm Ngọc Thuỷ - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định: “Năm 2020, chỉ cần dịch được kiểm soát tương đối, lập tức ngành du lịch Quảng Ninh mở ra để doanh nghiệp phục hồi. Và trong năm 2021, những lúc nào có thể tận dụng được là chúng tôi tận dụng. Tỉnh Quảng Ninh đi đầu trong những tỉnh thực hiện biện pháp cứng rắn nhưng cũng rất sớm trong việc mở cửa”.

Sức hút từ những sản phẩm du lịch đẳng cấp và thức thời

Phát huy nền tảng của một điểm du lịch nổi tiếng, trong những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục tăng cường nội lực và nâng cao vị thế điểm đến. Cùng với việc tích cực tháo gỡ các điểm tắc nghẽn, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu về phát triển hạ tầng, tạo “mạch máu” lưu thông cho sự phát triển du lịch – kinh tế - xã hội và sở hữu nhiều công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp, mới lạ, tiêu chuẩn quốc tế.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các tập đoàn kinh tế hàng đầu cả nước đặc biệt như Sun Group, Quảng Ninh đã có một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm hạ tầng giao thông – du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản cao cấp với sân bay quốc tế, cảng tàu khách quốc tế, cao tốc hiện đại, những khu nghỉ dưỡng 5 sao, công viên quy mô châu lục,… mà khó địa phương nào có được.

Ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19 làm đình trệ hoạt động du lịch, tập đoàn này vẫn liên tiếp cho ra đời và nâng cấp các sản phẩm mới tại Quảng Ninh như khai trương khu nghỉ dưỡng khoáng nóng chuẩn Nhật Yoko Onsen Quang Hanh, quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự tại núi Ba Đèo, ra mắt thực đơn và nhà hàng mới tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Bay Resort, triển khai thêm sản phẩm giải trí dành cho trẻ em và phủ xanh công viên Sun World Halong Complex…

Các sản phẩm du lịch mới đã nhận được phản hồi tích cực từ du khách cả nước, góp phần tạo lực hút đáng kể để Quảng Ninh phục hồi hậu COVID-19. Tới đây, Sun Group cho biết sẽ tiếp tục đầu tư và đồng hành cùng tỉnh cho giai đoạn bình thường mới.

Ông Phạm Ngọc Thuỷ - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh chia sẻ: “Tôi rất kỳ vọng vào những sản phẩm mới của tập đoàn Sun Group. Điều này sẽ tạo động lực rất lớn cho sự phát triển du lịch Quảng Ninh, đóng góp vào những hoạt động du lịch được trải rộng khắp cả vùng như chúng ta mong muốn”.

Bên cạnh Sun Group, nhiều tập đoàn và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành lớn cũng tích cực tung ra các sản phẩm bắt kịp thời cuộc, tạo đòn bẩy để du lịch Quảng Ninh phát triển trong bối cảnh mới.

Ông Phùng Hữu Hoàng - Đại diện Saigontourist, Phó Chủ tịch CLB MICE Vietnam cho biết hãng đang triển khai các sản phẩm đón đầu xu thế như du lịch luồng xanh, dịch vụ du lịch thải độc - detox tour tại các điểm đến Legacy Yên Tử, Yoko Onsen Quang Hanh, Premier Village Halong Bay Resort... dành cho các đối tượng khách hàng có thu nhập cao, muốn cải thiện sức khỏe và tìm đến những dịch vụ cao cấp.

Hiện Quảng Ninh cũng chủ trương đẩy mạnh du lịch an toàn, liên kết du lịch an toàn với các địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh và phát triển các tour du lịch “khép kín”. Tỉnh cũng đồng thời triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với chuỗi 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, nhiều chương trình khuyến mãi và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh một điểm đến du lịch an toàn – thân thiện – hấp dẫn.

Sức mạnh từ các lợi thế riêng có và sự đồng lòng, quyết liệt từ chính quyền tới các doanh nghiệp du lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho Quảng Ninh những dấu ấn mới trong giai đoạn tới, không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu đông 2021 mà còn khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu miền Bắc.