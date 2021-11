Dự báo từ 23 đến 30/11, TT-Huế tái diễn mưa lớn diện rộng, đề phòng sạt lở các khu vực thủy điện

TPO - Theo dự báo, từ ngày 23 đến 30/11, tại tỉnh TT-Huế tái diễn đợt mưa diện rộng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa phát đi thông báo gửi các địa phương, đơn vị liên quan cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng đồi núi, bờ biển… Trong đó, đáng chú ý là nguy cơ sạt lở ở các khu vực thủy điện.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, từ chiều 22/11 đến hết ngày 24/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở vùng đồng bằng và huyện miền núi Nam Đông từ 17-19 độ C, vùng núi A Lưới 15-17 độ C.

Ngay từ sáng 23/11, tại TT-Huế đã có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa 20-60mm, một số nơi cao hơn như hồ Thủy Yên 68,2mm, hồ Truồi (huyện Phú Lộc) 97,4mm, lưu vực thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) 75,2mm…

Với tác động của đợt mưa lớn hiện nay, theo cảnh báo của cơ quan chức năng, ngoài các điểm sạt lở núi vùng xung yếu như tuyến đường 71 (huyện Phong Điền, gần với cụm thủy điện trên sông Rào Trăng), Quốc lộ 49A (qua huyện A Lưới, thị xã Hương Trà), đèo Phú Gia, Phước Tượng, Hải Vân (huyện Phú Lộc)…, các địa phương, đơn vị, chủ hồ đập cần lưu ý nguy cơ sạt lở trên các công trình thủy điện, có thể gây mất an toàn đập và vùng hạ du.

Đối với các hồ thủy điện, thủy lợi lớn như Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, A Lưới; cụm công trình thủy điện trên sông Rào Trăng (A Lin B1, B2, Rào Trăng 3, 4) và cụm thủy điện trên sông A Sáp (A Lin Thượng, A Lin 3)..., chủ hồ phải thường xuyên kiểm tra khu vực lòng hồ, đập, đường ống, đường hầm và nhà máy thủy điện.

Đơn vị quản lý, vận hành hành hồ chứa chú ý kiểm tra, phát hiện các điểm nguy cơ sạt lở ven hồ, thượng, hạ lưu công trình đầu mối gồm đập dâng, đập phụ, đập tràn, cống xả sâu, tuy nen, tuyến đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, trạm biến áp, trạm điện dự phòng, khu quản lý điều hành; kho bãi, lán trại của công nhân vận hành, thi công (đối với công trình đang thi công).

Bên cạnh đó, cần kiểm tra tình hình trượt lở ven hồ phía thượng lưu đập dâng, đập tràn đề phòng đất đá sạt lở mạnh gây sóng lũ và nước hồ dâng đột ngột tràn qua đập gây sự cố công trình. Đề phòng hiện tượng sạt lở sườn đồi bờ sông phía hạ lưu đập dâng, đập tràn làm hạn chế thoát lũ và đe dọa đến vận hành an toàn công trình.

Tại Nhà máy thủy điện Hương Điền (huyện Phong Điền), đại diện đơn vị cho biết, thời điểm hiện nay, hồ chứa vận hành điều tiết lũ an toàn, bảo đảm năng lực phòng lũ. Chủ hồ chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai. Đối với tình trạng sạt lở phía hạ lưu vai trái đập thủy điện xảy ra vào cuối năm 2020, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế thi công và đã báo cáo UBND tỉnh TT-Huế. Dự kiến, năm 2022 sẽ triển khai thi công, đảm bảo tăng cường an toàn hồ đập.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, kéo dài trong nhiều ngày từ cuối năm 2020, phía hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền xuất hiện một số điểm sạt lở, cách chân đập 60-200m, với khối lượng ước tính khoảng 5.000m3.

Tại Nhà máy Thủy điện Bình Điền (thị xã Hương Trà), đến nay, Công ty CP Thủy điện Bình Điền đã cho triển khai cắt cơ hạ tải và hoàn thành xử lý triệt để điểm sạt lở ở tuyến đường VH2 trong khu vực nhà máy, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021...