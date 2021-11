Với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chống dịch vẫn là nhiệm vụ lâu dài với nhiều khó khăn, vất vả. Chung tay hỗ trợ, tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, VietinBank đang tiếp tục triển khai Gói sản phẩm, dịch vụ (SPDV) “Đồng hành tuyến đầu - Tiếp sức bền lâu”.

Chương trình là món quà ý nghĩa của VietinBank dành tặng cho các đơn vị và cán bộ, nhân viên (CBNV) tuyến đầu chống dịch đang chi lương qua hệ thống VietinBank bao gồm: Bệnh viện, Trung tâm y tế; các đơn vị Công an; Quân đội; UBND và cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp. Không chỉ có quy mô tới 10.000 tỷ đồng, VietinBank còn chắt lọc những SPDV ưu việt, thiết thực nhất cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó là các sản phẩm: Gửi tiết kiệm, cho vay, chi lương, bảo hiểm, thẻ tín dụng…

Tham gia chống dịch, đằng sau lưng các cán bộ vẫn còn nỗi lo kinh tế gia đình, gánh nặng “cơm áo”… Để các CBNV đơn vị tuyến đầu chống dịch yên tâm tham gia công tác, VietinBank hỗ trợ cho các CBNV những ưu đãi về tài chính hết sức thiết thực:

- Vay thấu chi online không tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ 6%/năm, mức cho vay lên tới 50 triệu đồng/cán bộ;

- Vay tiêu dùng với lãi suất đặc biệt ưu đãi;

- Hưởng mức lãi suất cộng thêm tới 0,4% khi gửi tiết kiệm online;

- Miễn phí trọn đời 5 loại phí dịch vụ: Quản lý gói tài khoản thanh toán, duy trì tài khoản, duy trì iPay; duy trì biến động số dư OTT/SMS; chuyển khoản trong và ngoài hệ thống qua iPay.

- Các ưu đãi về phí: Giảm đến 100% phí tài khoản số đẹp;

- Miễn 100% lãi suất, phí phát hành và phí thường niên thẻ Tín dụng Quốc tế;

- Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ Ghi nợ nội địa năm đầu.

Ngoài ra, VietinBank có ưu đãi bảo hiểm: Tặng 1.000 Gói BH Sức khỏe “VBI - Vì Cộng đồng” bảo vệ tuyến đầu trước rủi ro dịch bệnh COVID-19; Bảo hiểm Người vay vốn VietinCare lên đến 2 tỷ đồng, giúp an tâm vay vốn trước các rủi ro tai nạn, bệnh (bao gồm dịch bệnh COVID-19); Ưu đãi lãi suất lên đến 2% dành cho khách hàng tham gia BHNT Aviva, bảo vệ rủi ro tai nạn, bệnh (bao gồm dịch bệnh COVID-19).

Đối với các tổ chức, những đơn vị thuộc nhóm khách hàng được hưởng ưu đãi, VietinBank dành tặng ưu đãi phí khi chi lương, giảm lãi suất nhằm chia sẻ gánh nặng kinh tế, áp lực tài chính với các đơn vị do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khi chi lương qua VietinBank, các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế, công an, quân đội…. sẽ được miễn phí chi lương tới 12 tháng; giảm tới 0,3%/năm lãi suất cho vay chi lương đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, VietinBank miễn 100% các loại phí giao dịch trực tuyến, thời gian ưu đãi lên tới 36 tháng khi khách hàng mở mới Tài khoản thanh toán (TKTT) hoặc đăng ký mới Gói tài chính dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank eFAST. VietinBank cũng giảm 10% phí bảo hiểm sức khỏe VBI doanh nghiệp mua cho CBNV và mở rộng bảo lãnh viện phí khi khám ngoại trú, nha khoa từ gói Bạc trở lên.

Trong những năm qua, VietinBank đã và đang thể hiện trách nhiệm của ngân hàng trụ cột trong hệ thống ngân hàng khi liên tiếp giảm lãi suất, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các chi nhánh, đơn vị VietinBank tiếp tục tiếp sức cho các địa phương bằng những chương trình hỗ trợ thiết thực. Hi vọng với sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch COVID-19, ổn định kinh tế, xã hội, mang lại hạnh phúc, bình an tới mọi nhà.

Để biết thông tin chi tiết về các Gói SPDV hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ KH: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.