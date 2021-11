Đón sóng bất động sản trước lộ trình khai mở phố đêm Nha Trang

Sở hữu lợi thế vị trí thu hút du khách từ tuyến phố đêm du lịch Nha Trang, giá trị căn hộ The Aston Luxury Residence hứa hẹn sẽ nâng tầm ấn tượng trong tương lai.

Điểm nhấn phát triển của bất động sản Nha Trang

Ở nhiều thành phố du lịch nổi tiếng châu Á, phát triển kinh tế đêm với hoạt động của các trung tâm mua sắm, tour tham quan thành phố, tuyến phố ẩm thực, các sự kiện vui chơi giải trí... đã giúp thu hút lượng lớn khách du lịch, đem về doanh thu khổng lồ.

Đơn cử tại Pattaya (Thái Lan) - Điểm đến “hết tiền vẫn chưa hết chỗ chơi” đang xếp hạng 2 trong Top những thành phố du lịch hút khách nhất thế giới (chỉ sau London - Anh). Trước thời điểm đại dịch Covid-19 xuất hiện, Thái Lan đã vượt qua các quốc gia và lãnh thổ khác ở châu Á về lợi nhuận từ du lịch khi đạt 57 tỷ USD tiền du khách .

Ghi nhận cho thấy, Nhật Bản có khoảng 7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài/năm và con số này tăng lên đến gần 30 triệu tương ứng với thời điểm trước và sau khi phát triển kinh tế ban đêm. Năm gần đây nhất, lợi nhuận từ du lịch của nước này đạt 34 tỷ USD tiền du khách. Song song, chính phủ Nhật Bản còn đặt mục tiêu đạt 60 triệu du khách vào năm 2030.

Tại Việt Nam, các khu phố đêm như Bùi Viện ở TP.HCM, Tạ Hiện ở Hà Nội hay chợ đêm Phú Quốc ở Kiên Giang luôn là địa điểm hấp dẫn du khách thập phương và quốc tế với sự sôi động của nhiều loại hình dịch vụ giải trí. Theo thống kê năm 2019, chợ đêm Phú Quốc thu hút 3.500 khách và mức chi tiêu bình quân 150 USD/người/đêm, thu về hơn 10 tỷ đồng/đêm.

Nhận thấy tiềm năng lớn của nền kinh tế đêm, tỉnh Khánh Hòa đã lập đề án phát triển kinh tế đêm với trọng điểm là TP Nha Trang và tâm điểm triển khai ở khu vực cung đường Trần Phú, Xóm Cồn. Theo đó, thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm kéo dài từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Trước lộ trình khai mở phố đêm du lịch, Nha Trang tiếp tục trở thành “miền đất hứa” thu hút các ông lớn bất động sản đến phát triển các dự án quy mô, chất lượng. Đây cũng là yếu tố đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản khu vực và đem đến cơ hội sở hữu lợi nhuận lớn cho những nhà đầu tư thức thời.

Đón sóng đầu tư với The Aston Luxury Residence

Đón đầu tiềm năng sinh lời của bất động sản Nha Trang khi kinh tế đêm được khai thác tối đa, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dự án The Aston Luxury Resdience do Tập đoàn Danh Khôi phát triển. Nằm trên cung đường Trần Phú và Xóm Cồn - khu vực trọng điểm triển khai phố đêm du lịch, dự án được đánh giá có “vị trí vàng” phù hợp để an cư nghỉ dưỡng, đầu tư tích lũy tài sản hay khai thác cho thuê.

Trong bối cảnh quỹ đất khu vực cung đường “tỷ đô” Trần Phú đang ngày càng cạn kiệt và lợi thế tiếp giáp 100m mặt tiền biển, 250m mặt tiền sông có tầm nhìn khoáng đạt, dự án trở thành điểm sáng đầu tư với giá trị sinh lời vượt trội. Từ vị trí dự án, cư dân có thể hoà mình cùng nhịp sống sầm uất của phố đêm du lịch và thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp của “Vịnh Ngọc Nha Trang”.

The Aston Luxury Residence đặc biệt có sự xuất hiện của phố đi bộ trên không 1.800m2 đầu tiên tại Nha Trang và khu trung tâm thương mại dịch vụ 12.000m2. Với vẻ đẹp độc đáo và các hoạt động náo nhiệt, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách để có những trải nghiệm trọn vẹn nơi phố biển, check-in những tấm hình sang chảnh và thoả sức mua sắm, khám phá ẩm thực…

Với những lợi thế nổi bật trên, căn hộ The Aston Luxury Residence được ví như “mỏ vàng” đối với các nhà đầu tư thức thời khai thác dịch vụ lưu trú cao cấp ngắn - dài ngày. Hơn thế, căn hộ này còn được xem là “của để dành” lý tưởng cho các thế hệ kế cận bởi giá trị tích lũy tài sản cực lớn nhờ pháp lý sở hữu lâu dài, trong khi hầu hết căn hộ hay các condotel ven biển có thời hạn sở hữu từ 30 - 50 năm.

Song song, dự án còn là chọn lựa lý tưởng để an cư khi dành tặng chủ nhân tinh hoa những những giá trị không thể đong đếm về tinh thần và thể chất. Đó là những trải nghiệm phong vị thượng lưu trọn vẹn với hơn 30 tiện ích nội khu đẳng cấp như Sky Bar, nhà hàng sang trọng, hồ bơi vô cực, phòng Gym, Spa làm đẹp, vườn sương, vườn giai điệu…

Dự kiến, The Aston Luxury Resdence sẽ chính thức ra mắt những căn hộ đẹp nhất của Block HH3 trong tháng 12/2021, đúng thời điểm nguồn cung căn hộ hạng sang vịnh biển sở hữu lâu dài khan hiếm. Cùng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, dự án hứa hẹn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các nhà đầu tư sành sỏi & giới khách hàng thượng lưu.

Thông tin dự án The Aston Luxury Residence:

- Show Gallery: tầng 11 tòa nhà Gold Coast, 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

- Hotline: 0903719779

- Website: https://theaston.vn/