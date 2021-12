Đòn bẩy nào giúp thị trường bất động sản tăng tốc dịp cuối năm?

Độ phủ vaccine tăng cao, các hoạt động sản xuất - kinh doanh dần khôi phục cùng tâm lý “mua nhà đón Tết” giúp thị trường bất động sản khởi sắc dịp cuối năm. Bên cạnh đó, thị trường cũng cần những “đòn bẩy” thiết thực để duy trì nhịp độ và sự tăng trưởng bền vững.

Bất động sản mở rộng “vùng xanh”

Trong bối cảnh “bình thường mới”, tình hình dịch bệnh được kiếm soát, cùng với các chính sách mở cửa kinh tế đã tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản (BĐS). Sau quãng thời gian trầm lắng, thị trường BĐS Việt Nam dần phục hồi trong điều kiện thích ứng an toàn và linh hoạt.

Cụ thể, theo báo cáo thị trường, trong tháng 10/2021 nhu cầu tìm kiếm BĐS trên toàn quốc đã tăng hơn 55% so với tháng 9 và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chủ đầu tư cũng lựa chọn thời điểm này để giới thiệu các dự án mới, giỏ hàng mới với nhiều chính sách kích cầu đặc biệt. Cùng với dòng tiền nhàn rỗi sau một thời gian “nằm két” cũng được người dân đưa vào các kênh đầu tư, đặc biệt là BĐS đã tạo nên những “tín hiệu xanh” cho thị trường.

Bên cạnh đó, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm âm lịch, nhiều khách hàng, nhà đầu tư cũng có mong muốn sớm chốt được nhà đất trước thềm năm mới. Chia sẻ về điều này, chị Vân Anh (Tp. Hồ Chí Minh) cho biết: “Suốt mấy tháng quanh quẩn trong phòng trọ ẩm thấp, ngõ vào hễ mưa to là ngập, con nhỏ chẳng có chỗ chơi nên hai vợ chồng quyết tâm phải mua 1 căn hộ rộng rãi và tiện nghi hơn để an tâm đón Tết”. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều khách hàng, nhất là sau khi trải qua đợt giãn cách kéo dài khiến giá trị của ngôi nhà và không gian sống càng được chú trọng hơn.

Nhu cầu cuối năm tăng cao của khách hàng và nhà đầu tư khiến thị trường càng thêm sôi động và đây cũng được coi là “thời điểm vàng” để môi giới tập trung bán hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên họ sẽ khó đạt kết quả như mọi năm và cộng đồng môi giới đang rất cần những lực đẩy kịp thời và thiết thực.

Cán đích cùng “Home now for Vietnam Stronger”

Một trong những “đòn bẩy” đắc lực đó chính là chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” do Cenhomes.vn phát động. Hơn hai tháng qua, từ giai đoạn giãn cách xã hội đến khi “bình thường mới”, chiến dịch đã và đang tạo tiếng vang bởi những giá trị thực, ý nghĩa thực cho thị trường cũng như cộng đồng.

Thúc đẩy chuỗi giao dịch với những chính sách, quà tặng hấp dẫn, khích lệ tinh thần và hỗ trợ môi giới “vượt khó” nhờ công nghệ hiện đại, “Home now for Vietnam Stronger” được đánh giá là cầu nối hiệu quả cho cả người bán và mua BĐS. Đồng thời, mỗi giao dịch thành công trong chiến dịch còn đóng góp 5 triệu đồng cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

Nắm bắt diễn biến thực tế cũng như thấu hiểu nhu cầu của thị trường, Cenhomes.vn tiếp tục duy trì chiến dịch trong thời điểm cuối năm. Như vậy, khách hàng khi giao dịch thành công qua Cenhomes.vn không chỉ sắm được nhà đất ưng ý, chuẩn bị sum vầy đón Tết mà còn có cơ hội nhân đôi niềm vui khi trúng thưởng 01 căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, 01 lô đất nền trị giá 800 triệu đồng…và nhiều phần quà giá trị khác.

Song song đó, nhiều môi giới cũng bày tỏ sự phấn khởi khi tiếp tục có trợ thủ “Home now for Vietnam Stronger” sát cánh để thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và “chốt deal”. Anh Tuấn Hùng – một môi giới tại Hà Nội chia sẻ: “Mười đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”, nên là vừa nhận được hoa hồng đầy đủ, vừa có tiền thưởng hàng tuần, thưởng cuối chương trình nữa khiến anh em như được tiếp 200% năng lượng làm việc”.

Đại diện Cenhomes.vn cho biết, ngày 22/12 tới đây, chiến dịch sẽ tổng kết và tổ chức bốc thăm trao giải cho các khách hàng và môi giới có giao dịch thành công trong chương trình.

Thị trường đang vào guồng, người bán, người mua cùng tăng tốc, vì vậy, theo các chuyên gia, thời gian tới BĐS Việt Nam sẽ càng thêm tăng nhiệt. Với “Home now for Vietnam Stronger”, dù là khách hàng hay môi giới BĐS, dù ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể cùng nhau cán đích 2021 thành công để hướng tới một năm mới phát triển hơn.

Khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình vui lòng xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ kim cương đồng hành cùng chương trình: C-Sky View (CĐT: C-Holdings), Bình Minh Garden (CĐT: Cen Invest), Louis City Hoàng Mai (CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai), Happy One Central (CĐT: Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân).