Đối tượng xông vào quán cafe nổ súng bị khởi tố hai tội danh

TPO - Đang ngồi uống cafe trong quán với bạn, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ bị bắn gục tại chỗ khiến mọi người hoảng sợ.

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Đức Thuận (37 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, sáng 20/11, anh N.Đ.T (49 tuổi, trú TP. Vinh) đang cùng một số người bạn ngồi trong quán cafe trên đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh) thì bất ngờ bị Thuận cầm súng xông vào bắn trúng tay trái.

Vụ việc khiến nạn nhân bị gãy xương cánh tay trái, nhiều khách hàng đang ngồi trong quán cafe hoảng loạn bỏ chạy. Sau hơn 1 giờ gây án, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng Thuận khi đang lẩn trốn trên đường Mai Hắc Đế; thu giữ 1 khẩu súng K59 và 2 viên đạn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình ái và chuyện công ty. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.