Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng

TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường, thị trấn đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt; kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 23/11 đến 18h ngày 24/11/2021, tỉnh này ghi nhận 586 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 312 ca, trong đó 62 ca trong khu cách ly tập trung; 250 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 34 ca, gồm 8 ca trong khu cách ly tập trung; 1 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca trong khu vực phong tỏa; 21 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ có 155 ca, trong đó 9 ca trong khu cách ly tập trung; 44 ca đang cách ly tại nhà; 16 ca trong khu vực phong tỏa; 86 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 26 ca, gồm 18 ca trong khu cách ly tập trung; 3 ca đang cách ly tại nhà; 5 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ có 11 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung; 3 ca đang cách ly tại nhà; 1 ca trong khu vực phong tỏa; 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 44 ca, gồm 18 ca trong khu cách ly tập trung; 26 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc có 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm, hiện nay đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch của một số cơ quan, địa phương; sự chủ quan, mất cảnh giác của một số người dân, doanh nghiệp.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương cần phải xác định tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phải sâu sát tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để kiềm chế đến mức thấp nhất việc phát sinh ca F0, đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin mũi 2, bảo đảm thuốc điều trị, nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do COVID-19; đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch trong các khu công nghiệp; chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng vi rút để chuẩn bị áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc; quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh; triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường, thị trấn đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt; kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ; bố trí trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của người dân.

Bình Thuận thêm 470 ca dương tính SARS-CoV-2

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 470 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 129 ca (64 ca ngoài cộng đồng, 65 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh 111 ca, gồm 27 ca sàng lọc cộng đồng; 84 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tuy Phong 74 ca ngoài cộng đồng. Huyện Hàm Thuận Nam 58 ca (36 ca ngoài cộng đồng, 22 ca trong khu cách ly tập trung.

Huyện Bắc Bình có 42 ca (24 ca ngoài cộng đồng, 18 ca trong khu cách ly tập trung. Thị xã La Gi 32 ca, gồm 25 ca ngoài cộng đồng, 7 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân 11 ca (9 ca sàng lọc cộng đồng; 2 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 10 ca (9 ca ngoài cộng đồng; 1 ca trong khu cách ly tập trung).

Hôm nay, thành phố Phan Thiết yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 gửi về các cơ quan, đơn vị sau để được phê duyệt trước khi hoạt động.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phan Thiết gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp Phan Thiết gửi về UBND thành phố Phan Thiết thông qua Phòng Kinh tế. Đối với các hộ kinh doanh cá thể gửi về UBND các phường, xã.

UBND thành phố Phan Thiết cũng yêu cầu kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng chân trên địa bàn. Đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền kiểm tra, xử lý, báo cáo về các Đoàn, Tổ Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phan Thiết để phối hợp kiểm tra xử lý kịp thời.