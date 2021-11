Dè dặt mua vé tàu xe Tết

TP - Trái ngược cảnh chen chúc xếp hàng chờ mua vé tàu, xe Tết những năm trước, năm nay người dân, doanh nghiệp ở TPHCM tỏ ra khá e dè, cẩn trọng chờ diễn biến dịch bệnh.

Vắng khách

Sau khi ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ngày 15/11 với nhiều ưu đãi cho người mua vé sớm, nhưng số lượng khách đến mua vé vẫn còn thấp. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khu vực bán vé tàu Tết tại ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) được bố trí trên tầng 2 của nhà ga với gần chục nhân viên bán vé, nhân viên điều phối để sẵn sàng phục vụ lượng lớn khách cùng lúc. Tuy nhiên, sáng 18/11, có chưa đến chục hành khách đến hỏi mua vé tàu Tết, trong đó nhiều người vẫn lo ngại tình hình dịch bệnh có thể không về quê được nên hỏi kỹ thông tin đổi trả vé trong trường hợp bất khả kháng.

Vừa đến nhà ga hỏi mua vé tàu Tết liền được nhân viên hướng dẫn lên tầng trên mà không cần phải xếp hàng, bốc số như những năm trước, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, quê Ninh Thuận) mua được 5 vé tàu khứ hồi Sài Gòn-Tháp Chàm (Ninh Thuận). Anh Trường mua vé về quê vào ngày 29 tháng Chạp và trở lại làm việc vào ngày mồng 5 Tết. Ở TPHCM hơn 10 năm qua nhưng chưa bao giờ anh Trường mua vé tàu dễ và nhanh như vậy. “Chưa bao giờ tôi thấy vé tàu Tết mà ít người mua đến vậy. Mua thì dễ nhưng cũng lo lắng không biết tình hình dịch bệnh diễn biến như thế nào, liệu Tết có được về không”, anh nói.

Anh Lê Đăng Dũng (38 tuổi, quê Đà Nẵng) mua cặp vé Tết khứ hồi Sài Gòn - Đà Nẵng về ngày 23 tháng Chạp, trở lại TPHCM ngày 11 tháng Giêng với giá hơn 2,6 triệu đồng sau một hồi hỏi thăm chính sách đổi trả vé. Anh Dũng vào TPHCM làm công nhân xây dựng nhưng dịch bệnh khiến anh thất nghiệp nửa năm qua. Sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, anh đi làm lại và tích góp, vay mượn thêm của người quen để mua vé tàu với hi vọng về quê thăm gia đình sau thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, lo lắng dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng đến kế hoạch về quê nên dù đã cầm vé trên tay nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. “Vé thì có rồi, giờ chỉ sợ gần Tết dịch lại bùng phát mạnh, tàu không chạy nữa mình lại mắc kẹt ở đây thôi”, anh nói.

Tặng vé Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, có khoảng 35.000 vé tàu, xe, máy bay tổng trị giá 18 tỷ đồng được công đoàn, doanh nghiệp trao cho công nhân và người thân về quê dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, người lao động hoàn cảnh khó khăn, hai năm liền chưa về quê, công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng do COVID-19 sẽ được tặng vé tàu, xe. Những người thành tích tốt trong công việc được tặng vé tàu cho cả gia đình gồm vợ, chồng, hai con dưới 16 tuổi. Vé máy bay sẽ dành cho lao động hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong công việc; người nhiều sáng kiến sản xuất hoặc đạt giải thưởng, bằng khen của công đoàn, nhiều năm chưa về quê.

Chị Đào Thị Mai (26 tuổi, quê Nghệ An) lựa chọn phương án chờ đợi thêm một thời gian nữa để nghe ngóng tình hình dịch bệnh trước khi quyết định mua vé tàu, xe về quê. Là người làm việc online, linh động về thời gian nên những năm trước, cứ đến giữa tháng 10 âm lịch là chị Mai gọi điện đến các nhà xe để đặt mua vé Tết để chọn vé rẻ nhất. Năm nay, chị không dám mua sớm vì dịch bệnh đi mua vé đã khó khăn rồi, việc đổi trả còn nhiêu khê hơn. “Mua vé sớm thì mình chọn được chỗ đẹp, ngày đẹp. Tuy nhiên, năm nay không biết dịch bệnh thế nào, có về được không mà mua sớm. Tôi đợi gần Tết xem dịch bệnh thế nào rồi tính tiếp”, chị nói.

Doanh nghiệp e dè

Không chỉ hành khách, các nhà xe, hãng bay cũng có tâm lý lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, nên vẫn còn e dè trong việc mở bán vé Tết. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngày 18/11 cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành đường sắt mới có kế hoạch chạy tàu Tết với 5 đôi tàu Thống Nhất (Bắc-Nam) và tàu khu đoạn (Sài Gòn - Đà Nẵng). Trong khi đó, những năm trước có gần 20 đoàn tàu chạy Tết. Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20/1/2022 đến hết ngày 13/2/2022 (18 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng năm sau). Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1/1/2022 được giảm 30% thuế GTGT (tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu).

Tuy nhiên, số lượng khách mua vé tập thể lẫn vé lẻ đều giảm so với những năm trước. Ông Văn nhận định, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, người dân còn có tâm lý e ngại, chờ đợi. Bên cạnh đó, một phần người lao động đã về quê sau các đợt giãn cách, chưa trở lại TPHCM và các tỉnh thành lân cận nên số lượng khách năm nay sẽ giảm nhiều so với năm trước.

Tính đến nay, chỉ mới có ngành đường sắt tổ chức bán vé Tết, còn đường bộ và hàng không vẫn án binh bất động. Theo đại diện các hãng hàng không, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa mở bán vé Tết do trước đó cơ quan chức năng đã yêu cầu các hãng không được mở bán vé đối với các chuyến bay chưa được cấp phép bay dài hạn và theo mùa. Bên cạnh đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc mở đường bay, tần suất bay cần căn cứ vào thực tiễn thì mới mở bán, tránh trường hợp vé bán ra nhưng chuyến bay không thể thực hiện được nếu dịch diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng chỉ cho phép các hãng mở bán vé đối với những chuyến bay đã được cấp phép. Do đó, các hãng mới chỉ mở bán cho các chuyến bay khởi hành trước ngày 1/12/2021.