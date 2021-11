DCT Partners tổ chức lễ cất nóc tòa tháp Charm Ruby thuộc khu phức hợp Charm City Bình Dương

Công ty TNHH DCT Partners thành viên Tập đoàn Charm Group đã tổ chức lễ cất nóc tòa tháp Charm Ruby, thuộc khu phức hợp Charm City tại Dĩ An, Bình Dương. Sau khi hoàn thành, cư dân nơi đây sẽ được tận hưởng những trải nghiệm sống tuyệt vời cùng hệ tiện ích đẳng cấp duy nhất Dĩ An.

Tòa tháp Charm Ruby tọa lạc tại tâm điểm thành phố trẻ Dĩ An, ngay ngã tư 550 sầm uất. Lễ cất nóc là sự kiện quan trọng trong tiến độ xây dựng của dự án và đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của tập đoàn Charm Group trên thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản căn hộ cao cấp. Đây là minh chứng cho tâm huyết của cả tập đoàn Charm Group, ngày đêm nỗ lực không ngừng cho dự án, dù thời gian qua dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi công của nhà thầu. Nhưng với sự cam kết, uy tín và năng lực của chủ đầu tư, dự án đã về đích đúng với những gì chúng tôi cam kết.

Tổng thầu xây dựng tòa tháp Charm Ruby là Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong, một trong những nhà thầu uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam, luôn đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chí khắt khe về an toàn, chất lượng và tiến độ dự án. Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm kỹ sư, chuyên gia và công nhân miệt mài làm việc tại công trình nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ dù thị trường có rất nhiều biến động.

Sở hữu vị trí đắt giá tại giao lộ ngã tư 550 sôi động, cùng Vincom duy nhất Dĩ An nằm trong lòng dự án, Charm Ruby đang là dự án có phân khúc giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Được biết, tòa Tháp Sapphire thuộc Khu phức hợp Charm City đang gấp rút những hạng mục sau cùng và dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 12/2021.

Dự án là tâm huyết kiến tạo đẳng cấp sống mới tại Bình Dương của chủ đầu tư Charm Group, được áp dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa chất lượng công trình, đề cao tính thẩm mỹ và công năng căn hộ. Khu phức hợp Charm City Bình Dương với 3 tòa tháp Charm Sapphire, Charm Ruby và Charm Diamond cung cấp hơn 2.000 căn hộ đẳng cấp và sang trọng, kiến tạo nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng cho quý cư dân lẫn nhà đầu tư.

Khu phức hợp có không gian sống xanh, trong lành với công viên 5.000m2 và hàng chục tiện ích nổi bật như: trung tâm thương mại Vincom 6 tầng, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2, khu vui chơi dành cho thiếu nhi TiNiWorld, khu mua sắm Vinmart, hàng chục cửa hàng ẩm thực - cà phê, tuyến phố thương mại, tuyến phố thời trang, cụm hồ bơi chuẩn Olympic, tổ hợp hồ bơi resort 2.000m2 …

Ông Lê Kim Hoàng – Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh của Tập đoàn Charm Group chia sẽ: “Charm Ruby là tòa tháp thứ 2 nằm trong khu phức hợp Charm City Dĩ An, đây là nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện khu đô thị trong thời gian sớm nhất. Trong một vài năm tới, đây sẽ là khu căn hộ đáng mơ ước tại Dĩ An, khởi đầu cho lối sống mới tại Charm City. Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác với các chuyên gia tư vấn xuất sắc, các đơn vị thi công uy tín và các đơn vị tài chính vững mạnh. Một lần nữa lễ cất nóc là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sự cam kết về các tiêu chuẩn chất lượng, sự uy tín mà chúng tôi đem đến cho dự án, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống thượng lưu trong không gian đẳng cấp và nhiều trải nghiệm”.

Chủ đầu tư Charm Group trân trọng cảm ơn quý khách hàng, quý nhà thầu, đối tác ngân hàng và đối tác phân phối chiến lược đã tin tưởng lựa chọn, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và góp phần tạo nên thành công của dự án. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến một chốn an cư tuyệt vời, là mảnh ghép hoàn hảo cho một “Dĩ An bừng sáng” và đây sẽ là nơi đáng sống đẳng cấp bậc nhất Dĩ An./.