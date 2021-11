Đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh Bình Dương hậu dịch COVID-19

Lợi thế về điều kiện tự nhiên, cùng với bàn tay xây dựng của con người đã tạo cho Bình Dương nhiều di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh đẹp. Đó là những yếu tố thuận lợi để ngành du lịch phát triển.

Du khách đến Bình Dương có thể tìm hiểu, khám phá các di tích lịch sử - văn hóa - kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng như: Di tích nhà tù Phú Lợi, Địa đạo Tây Nam Bến Cát, Chiến khu Thuận An Hòa, nhà cổ Trần Công Vàng, Trần Văn Hổ, Nguyễn Tri Quan, đình Phú Long, đình Tân An, đình Bà Lụa… hay tham quan các ngôi chùa cổ kính để tìm về cõi Phật thanh tịnh, cầu an lành, hạnh phúc như chùa Hội Khánh, chùa Châu Thới….

Đặc biệt, các ngôi chùa này là những công trình kiến trúc nổi tiếng, còn lưu giữ rất nhiều di vật cổ. Bên cạnh đó Bình Dương còn có các nghề truyền thống nổi tiếng như: nghề gốm sứ, sơn mài, điêu khắc và nghề mây tre lá… Với các sản phẩm nổi tiếng có thương hiệu như gốm sứ Minh Long, Cường Phát, Nam Việt, lò lu Đại Hưng, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, … Mỗi sản phẩm do nghệ nhân tạo ra là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách.