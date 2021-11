Cuộc đổi đời của chàng trai chăn bò Bình Định nhờ bài hát 'Đếm số' gây sốt

Từ một chàng trai chăn bò thuê, phải đi ở đợ "chạy ăn từng bữa", nhờ bài hát "Đếm số" gây sốt mạng, cuộc đời anh đã bước sang một trang mới…

Thử đếm số bò bằng tiếng Anh, ai ngờ nổi tiếng khắp thế giới

Một buổi chiều cuối tháng 2/2020, trong lúc đang chăn bò gặm cỏ, Sô Y Tiết (34 tuổi, Bình Định) ngẫu hứng dùng điện thoại, mở giai điệu một ca khúc nổi tiếng rồi nghêu ngao thử đếm số bò bằng tiếng Anh theo nhịp điệu bài hát.

Chàng trai với thân hình nhỏ thó, tay trái che một bên mặt, cái đầu nghiêng nghiêng "phiêu" theo điệu nhạc: "One, two, three... Yeah, yeah, yeah, yeah".

Như mọi khi, nghêu ngao hát xong, Y Tiết đăng tải video lên tiktok cá nhân để làm kỷ niệm.

Anh không ngờ, một bài hát đếm số bò "vui vui" lại giúp cuộc đời anh bước sang một trang mới.

Ngủ dậy sau một đêm, Y Tiết bất ngờ khi thấy bài hát của mình được chia sẻ rầm rộ khắp các diễn đàn quốc tế. Nhiều ngôi sao như: Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber… cũng thích thú cover, tạo nên hiệu ứng chưa từng có.

Phần đếm số độc đáo của Y Tiết còn được phối lại trên nền nhạc bắt tai cùng lời rap của nam rapper đình đám See You Again Wiz Khalifa. Bài hát này còn tạo nên trào lưu nhảy theo trên các mạng xã hội như Instagram và TikTok.

Chỉ sau thời gian ngắn, kênh TikTok của Sô Y Tiết hiện đã có hơn 1,4 triệu Follower, Facebook của Y Tiết đã nhận được nút tích xanh, Instagram cũng có hơn 654.000 người hâm mộ.

"Chưa bao giờ tôi được kết nối với nhiều người như thế. Tôi nhận được hàng trăm, hàng nghìn bình luận của mọi người. Đấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hàng ngày nhận được bình luận của mọi người, tôi cứ đạp xe ra bờ suối, đọc đi đọc lại rồi lại cười sung sướng một mình…", Sô Y Tiết chia sẻ với Dân trí.

Tuổi thơ bất hạnh, cơ cực

Ít ai biết, đằng sau chàng trai "tếu táo, hay cười", lúc nào cũng yêu đời ca hát của Sô Y Tiết lại là một cuộc đời nhiều cơ cực, bất hạnh. Y Tiết sinh ra trong một gia đình nghèo, anh mang hai dòng máu của dân tộc Chăm và Bana. Năm lên 6 tuổi, mẹ Y Tiết bị lao phổi và mất sớm.

Sự ra đi đột ngột của mẹ là cú sốc lớn với Y Tiết. Bố anh sau đó dẫn hai anh em bỏ nhà đi lang thang, cuộc sống dựa vào việc làm thuê mướn.

Tuy nhiên, bố Y Tiết nghiện rượu nặng, làm được bao nhiêu ông đều để dành mua rượu uống, mặc kệ các con nheo nhóc "bữa đói, bữa no". Không có công việc ổn định nên được một thời gian, bố gửi Y Tiết vào trại trẻ mồ côi, còn người em gái được ông dẫn vào Đồng Nai mưu sinh.

"Vào trại mồ côi, tôi được học chữ, học nghề nhưng sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Năm lớp 5, khi đi khám bệnh, bác sỹ chẩn đoán tôi mắc bệnh lao phổi. Tôi ho liên tục, người lúc nào cũng mệt, có lúc còn ho ra máu. Bệnh lên bệnh xuống, tôi học không được.

Vừa nghèo, vừa bệnh tật lại không có gia đình bên cạnh, nhiều lúc thấy bế tắc lắm, nghĩ mình chắc không sống nổi. Thế mà rồi cũng vượt qua…", Y Tiết nói.

Bệnh tật, Sô Y Tiết đành phải gác lại ước mơ đến trường. Anh về ở với dì ở quê nhà Bình Định. Hàng ngày để mưu sinh, Y Tiết nhận công việc chăn bò thuê. Dù bệnh tật, nghèo khó nhưng chàng trai 8x lúc nào cũng giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời.

Mỗi lúc rảnh rỗi anh lại làm các video ghi lại cuộc sống đời thường rồi chia sẻ lên mạng.

Cuộc đổi đời của chàng trai chăn bò

Từ khi được mọi người biết đến, cuộc sống của Y Tiết thay đổi đáng kể. Y Tiết không còn phải đi làm thuê, ở đợ chăn bò mà đã có một khoản thu nhập nho nhỏ nhờ vào làm nội dung trên các nền tảng tiktok, Instagram và hát mừng sinh nhật thuê.

Theo đó, mỗi tuần Y Tiết nhận được khoảng 2, 3 lời mời hát chúc mừng sinh nhật từ người nước ngoài. Anh hát livestream bài đếm số hoặc chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh, rồi nhận lại thù lao khoảng 1 đến 3 triệu đồng bằng cách chuyển khoản. Nhờ thu nhập này, Y Tiết có tiền để mua thuốc, chữa bệnh.

Chàng trai chăn bò trích một khoản tiền tiết kiệm xây tặng nhà dì dượng nhà vệ sinh "to nhất xóm", mua chiếc ti vi màu hiện đại cùng những vật dụng mà gia đình dì còn thiếu.

Mới đây, anh cũng tự tay mua một mảnh đất cho riêng mình, chuẩn bị xây nhà sau nhiều năm đi ở trọ.

"Cảm giác có mảnh đất đầu tiên trong cuộc đời thật ý nghĩa. Có thể với nhiều người là bình thường, là đương nhiên nhưng với mình nó rất đặc biệt. Đây là mảnh đất đầu tiên mình sở hữu sau 34 năm đi ở trọ, ở đợ, ở thuê. Một cuộc đời không mái ấm sẽ chấm dứt", Sô Y Tiết chia sẻ.

Y Tiết cho biết anh dự định sang năm sẽ xây một ngôi nhà cấp 4 đơn giản, sau đó sẽ trồng thêm hoa, cây cối quanh nhà. Nếu có thêm điều kiện, anh sẽ chăn nuôi để tăng thu nhập.

Từ khi "nổi tiếng", Y Tiết được nhiều người biết đến hơn, đi đâu anh cũng được nhận ra, chúc mừng. Anh có cả "fan" hâm mộ là các em nhỏ, bạn trẻ. Thỉnh thoảng, nhiều người đạp xe hàng chục km đến nhà anh, chỉ để được gặp hiện tượng mạng "bằng da, bằng thịt" ngoài đời thật.

Trước đây, với Y Tiết "ngày có đủ cơm ăn là hạnh phúc", giờ không chỉ có một khoản thu nhập ổn định, anh còn được đi đây, đi đó giao lưu với mọi người, được hát song ca cùng với thần tượng Đan Trường trong một chương trình truyền hình.

Hạnh phúc nhất là chàng trai mồ côi ngày nào cũng đã tìm được một nửa cuộc đời. Hiện tại, người bạn gái của anh phụ giúp Y Tiết bán áo in hình chân dung anh cho các "fan" nước ngoài, thỉnh thoảng chị cũng tham gia cắt ghép, chỉnh sửa video tiktok, youtube cho người yêu.

Sự nổi tiếng giúp Y Tiết nhận được nhiều lời mời đóng MV, quảng cáo và tham gia các show truyền hình. Thậm chí, nhiều gameshow nước ngoài còn ngỏ ý tài trợ tiền vé máy bay, trả thù lao hậu hĩnh để có mặt Y Tiết trong chương trình nhưng anh đều từ chối.

Chàng trai Bình Định tự nhận mình "chỉ là chàng trai chăn bò", không phải là nghệ sĩ nên không phù hợp xuất hiện trong các chương trình giải trí.

"Những ngày đầu, sự nổi tiếng làm tôi choáng ngợp. Tôi đi ngoài đường, dù đã bịt khẩu trang, đội mũ nhưng nhiều người vẫn nhận ra, mọi người nói chuyện, bắt tay, chúc mừng, xin chữ ký và chụp ảnh. Với tôi điều này hạnh phúc như một giấc mơ. Có điều tôi biết bản thân mình là ai và hiểu mình cần phải nỗ lực như thế nào!".

Hiện nay, ngoài công việc hát sinh nhật, làm video trên các nền tảng, Y Tiết cho biết cuộc sống của anh vẫn đơn giản như những ngày trước đây. Anh mong muốn sớm hoàn thiện căn nhà ước mơ, có điều kiện chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Ngoài ra, Y Tiết ấp ủ dự định sẽ sản xuất thêm nhiều video chia sẻ về cuộc sống của mình để dành tặng cho mọi người yêu mến.