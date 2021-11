CT Group với ngày lễ tri ân thầy cô giàu cảm xúc!

TPO - Sáng nay 20/11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại thành phố Hội An sau 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được dạo bước phố cổ, tham quan di tích tại đây.

PNJ Next Cần Thơ chính thức mở bán từ ngày 20/11, là cửa hàng flagship thứ 9 trên toàn quốc được PNJ mở ra theo chuỗi mô hình PNJ Next (Jewlery and Beyond) với thiết kế mở, tối giản nhưng đẳng cấp với hiệu ứng âm nhạc và ánh sáng hài hòa, thỏa mãn gu thẩm mỹ của khách hàng hiện đại.