Container đè bẹp xế hộp, 2 người tử vong

TPO - Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ container đè bẹp ôtô con trên đường tỉnh 360 vào đêm 23/11, khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, anh Vũ Thế K (SN 1979, quê tỉnh Hải Dương) điều khiển container mang BKS 15C di chuyển trên đường tỉnh 360 hướng từ quận Kiến An hướng về huyện An Lão (thị trấn Tràng Sơn, An Lão, Hải Phòng)

Bất ngờ, xe đầu kéo va chạm với ôtô con mang BKS 15A do anh Ngô Quang K (SN 1974, trú quận Kiến An) điều khiển, đỗ ven đường cùng chiều. Va chạm mạnh khiến xế hộp bị container đè bẹp.

Công an huyện An Lão cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động tổ công tác đến hiện trường. Sự cố khiến anh Ngô Quang K (tài xế) và Phạm Văn K (SN 1994) ngồi trong ôtô con tử vong.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.