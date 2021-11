Công ty Botania nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam

Ngày 13/11/2021, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021. Công ty Botania đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam.

Chương trình do liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Trung tâm phát triển doanh nghiệp và Thương hiệu thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam; các Bộ, Ban, Ngành Trung ương phối hợp tổ chức.

Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021 có sự tham dự của ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Ngày Nay; TS Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Trung tâm phát triển doanh nghiệp và Thương hiệu; TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2020 - 2021 là 2 năm mà cả thế giới phải chống chọi với một đại dịch khủng khiếp mang tên Covid-19. Khi làn sóng đại dịch tràn về Việt Nam, có thể nói đây chính là cơn sóng thần nguy hiểm nhất từ trước đến nay, khi thứ mà chúng càn quét không chỉ là tính mạng của hàng trăm, hàng ngàn con người mà còn là sự suy thoái của nền kinh tế, là các doanh nghiệp bị phá sản, là những người mất việc làm…

Thế nhưng trong cơn cuồng phong của đại dịch, vẫn có những doanh nghiệp vươn mình đứng vững, mạnh mẽ phát triển lớn mạnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Không những thế, còn góp phần cùng Đảng và nhà nước trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, phục hồi nền kinh tế. Chương trình "Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021" được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã có những thành tích tiêu biểu như vậy. Đồng thời chương trình cũng tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, có công xây dựng nền kinh tế, giữ gìn, bảo vệ và làm giàu cho đất nước.

Và trong buổi lễ trang trọng này, công ty Botania vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh và nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam" - Đây có thể coi là dấu mốc vàng son trong sự phát triển của công ty Botania.

Là một công ty được thành lập từ năm 2008, chuyên phân phối các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến từ các nước có nền y học phát triển nhất thế giới là Mỹ và Canada, các sản phẩm của công ty Botania được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, do đó các sản phẩm đều rất hiệu quả, an toàn, không có tác dụng phụ, tạo được sự tin tưởng và an tâm cho người bệnh khi sử dụng. Công ty Botania đã có sự đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cho người Việt. Sự đóng góp này đã nhận được sự công nhận của không chỉ là các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành mà còn là của đông đảo người bệnh trên khắp cả nước.

Đồng thời, chúng ta đã biết, những người tử vong trong đại dịch COVID 19 đa phần là người có tuổi, những người đang mắc các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh mãn tính đường hô hấp như viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD… Thì việc công ty Botania đưa các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ những nước có nền y học hiện đại nhất về để giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe, kiểm soát hiệu quả các bệnh lý nền, góp phần giúp người bệnh có đủ sức khỏe để vượt qua đại dịch mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Các sản phẩm tiêu biểu do công ty Botania phân phối phải kể tới như BoniDiabet - dành cho bệnh nhân tiểu đường; BoniGut - dành cho bệnh nhân gút; BoniDetox - giúp giải độc và bảo vệ phổi; BoniHappy - cho giấc ngủ sâu và ngon hơn; BoniVein - dành cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, BoniMen - dành cho người bị phì đại tiền liệt tuyến, BoniSleep - giảm stress, cải thiện chứng mất ngủ, BoniSmok - giúp bỏ thuốc lá, BoniAncol - giúp cai rượu và giải rượu, BoniHair - giảm rụng tóc, làm đen tóc bạc, BoniKiddy - cho bé biếng ăn, hay ốm vặt; BoniSeal - hỗ trợ bổ thận, tăng cường sinh lực nam, BoniBaio - hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích,…

Ngoài giải thưởng lần này thì công ty Botania cũng từng nhiều lần được vinh danh trong những chương trình lớn. Điển hình như giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng cho công ty Botania tới 4 lần.

Năm 2018, Botania đã vinh dự lọt "TOP 10 thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng" do trung tâm chống hàng giả, hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội trao tặng.

Các giải thưởng danh giá này không chỉ là sự công nhận của các cơ quan chức năng, các hiệp hội uy tín dành cho công ty Botania mà còn là nguồn động viên to lớn để cán bộ, nhân viên công ty Botania tiếp tục làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty, đất nước và cho sức khỏe của người bệnh.