Công an kết luận vụ tai nạn làm 4 người về quê tránh dịch thương vong

Ngày 26/11, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk vừa có thông báo kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện này khiến 4 người thương vong. Theo kết luận, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông do anh L.B.G. (SN 1992, trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS: 70G-143.32 chở theo vợ là chị D.Y.X. (SN 1992) cùng 2 con đã vượt về bên phải xe ô tô BKS: 72C- 088.98 kéo theo rơ móc BKS: 72R-225.03 và rơ móc BKS: 72R-024.80 (do tài xế Phan Minh Hòa điều khiển) lưu thông phía trước cùng chiều, dẫn đến va chạm vào rơ móc BKS: 72R-024.80 khiến anh L.B.G. tử vong. "Do đó, vụ tai nạn xảy ra không có sự việc phạm tội", công văn của Công an huyện Ea H'Leo, nêu. Trên cơ sở kết quả điều tra trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo kết thúc xác minh tin báo, quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", xảy ra vào ngày 31/7, tại Km 1667+ 980 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo. Tài xế Hòa sau đó đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 145 triệu đồng. Chị D.Y.X. nhận số tiền trên, nhưng lại yêu cầu tài xế Hòa bồi thường thêm hơn 1,4 tỷ đồng. Vì vậy, việc giải quyết dân sự liên quan đến vụ tai nạn chưa xong. Công an cũng hướng dẫn gia đình chị X. có thể khởi kiện đến toà án để được giải quyết theo luật định. Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối 31/7 anh L.B.G. điều khiển xe máy BKS 70G1-143.32 chở theo vợ, cùng hai con lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (hướng Đắk Lắk-Gia Lai). Khi đến km 1667 + 980 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo), xe anh L.B.G đã va chạm với xe đầu kéo do tài xế Phan Minh Hòa (SN 1990, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh L.B.G tử vong tại chỗ, vợ và 2 con bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Được biết, gia đình anh G. đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam và đang chở gia đình về quê tránh dịch COVID-19.