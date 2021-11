Công an điều tra vụ nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn

Công an kết luận vụ tai nạn làm 4 người về quê tránh dịch thương vong TPO - Theo cơ quan công an, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông do anh L.B.G. điều khiển xe máy vượt bên phải tông vào xe rơ moóc lưu thông cùng chiều khiến anh này tử vong. Do đó, vụ tai nạn này không có sự việc phạm tội.

Diễn biến tố tụng vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị vùi chết ở Phú Thọ TPO - TAND tỉnh Phú Thọ quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" khiến 4 người chết xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Lý do, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Tòa công bố lý do hoãn phiên xét xử dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô TPO - Sáng 26/11, do nhiều luật sư bào chữa có đơn xin hoãn, chủ tọa cho biết sẽ lùi lịch xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Đông Đô sang ngày 23/12.

Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người gây thương tích TPO - Công an đã khởi tố nhóm bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB đã dùng gậy cao su đánh một người dân bị thương.

Vào nhà nghỉ, chồng giết vợ rồi tự tử TPO - Hai vợ chồng đang trong thời gian ly thân, thuê nhà nghỉ đêm qua, đến sáng nay 25/11 thì xảy ra án mạng.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt TPO - Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tóm gọn hai đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo qua biên giới TPO - Lực lượng chức năng mật phục, tóm gọn hai đối tượng đang vận chuyển gần 1 tấn pháo qua khu vực biên giới.

'Nổ' người của Bộ Quốc phòng để lừa bán đất TPO - Bị cáo Sơn "nổ" là người thuộc Bộ Quốc phòng, quản lý việc bán đất thuộc dự án Khu Sông Thu (đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) của Tổng Công ty 319 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.