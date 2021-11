‘Cô Tổng’ đa năng của Trường tiểu học Chu Văn An

Cô Vũ Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An , quận Tây Hồ - Hà Nội là một trong những gương mặt được Sở GD &ĐT Hà Nội vinh danh nhà giáo tâm huyết, sáng tạo dịp 20/11 năm.

Đam mê múa và gắn duyên với nghề giáo

Cô Xuân chia sẻ, mình không ngờ đam mê chuyên ngành múa nhưng lại “bén duyên” với nghiệp “trồng người”. Năm 1999 tốt nghiệp Trường nghệ thuật chuyên ngành múa, cô ước mơ được tỏa sáng với nghệ thuật múa trên sân khấu. Thế nhưng trong một chuyến lưu diễn cho các em học sinh trường khuyết tật bị câm điếc, nhìn những đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn theo những điệu múa đã làm trái tim cô rung động. Từ đó, ngoài thời gian biểu diễn trên sân khấu, cô luôn tranh thủ hướng dẫn cho học sinh. Nghề giáo bén duyên với cô từ đó.

Ngôi trường đầu tiên cô gắn bó là Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 2015, cô về giảng dạy Âm nhạc tại trường Tiểu học Chu Văn An. Từ năm 2016 cô đến nay, cô làm Giáo viên Tổng phụ trách. Mọi người thường gọi cô với cái tên trìu mến là “cô Tổng”. Là người say mê và sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường, cô Xuân đã giúp Liên đội Tiểu học Chu Văn An 5 năm liền được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối Tiểu học và đơn vị xuất sắc trong Công tác đội và phong trào thiếu nhi do T.Ư Đoàn trao tặng.

Trăn trở khi những hoạt động trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi lúc đầu còn nhiều em chưa tích cực tham gia, cô đã nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động Đội, các chương trình trải nghiệm giáo dục để thu hút các em. Trong mỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cô luôn tạo sự bất ngờ và gây hứng thú trong học sinh.

Cô Xuân nói, học sinh rất thích các hoạt động sôi nổi, do đó, trong những giờ sinh hoạt tập thể, cô tổ chức trò chơi theo từng chủ đề để thu hút các em. Với các giờ múa hát tập thể đầu giờ, cô cho học sinh tập luyện các bài múa hát cũng như các điệu nhảy mới mẻ, hấp dẫn như: Khiêu vũ Thể thao, Nhảy Flasmob cho khối 4,5, múa hát tập thể cho khối 1,2,3… Được khởi động với những điệu múa, điệu nhảy, học sinh có được tinh thần vui tươi để bước vào một ngày học tập đầy hứng thú. Những học sinh của trường Tiểu học Chu Văn An rất tự tin khi được trang bị những kĩ năng, hiểu biết thiết yếu trong cuộc sống. Cũng nhờ đó mà hoạt động phong trào của nhà trường luôn giành các giải cao nhất trong quận và cấp TP.

Dưới bàn tay đạo diễn tài năng của cô giáo, các tiết mục của học sinh Tiểu học Chu Văn An được đi biểu diễn ở các chương trình lớn như: Chào mừng hội nghị các Bộ trưởng Đông Nam Á, chương trình phát động cuộc thi tìm hiểu Tem Bưu chính viễn thông, Mang âm nhạc đến bệnh viện nhằm động viên các bệnh nhi có bệnh hiểm nghèo.

Không kể ngày nghỉ, nghỉ hè, cô Xuân đã sáng tạo, dàn dựng các tiết mục văn nghệ, sáng tác các ca khúc dành cho thiếu nhi tham gia dự thi các cấp đạt giải cao cấp thành phố. Các ca khúc do “cô Tổng” đa tài sáng tác phải kể đến như: Giai điệu tuổi hồng; Tiếng hát thầy và trò; Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi; Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng; Liên hoan hát Tiếng Anh; Múa hát tập thể; Ca khúc măng non...

Mô hình trường học xanh

Không chỉ say mê với những điệu múa, điệu nhảy, cô Xuân cũng là người có nhiều ý tưởng giúp học sinh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Theo cô Xuân, vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang là một trong những vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội. Môi trường thật sự lên tiếng kêu cứu và cần ý thức chung tay, giúp sức của tất cả mọi người. Vì thế, rất cần các mô hình hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường để học sinh cùng chung tay. Mô hình “Trường học xanh – Lớp học xanh” ra đời, cô Xuân phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh. Cô đã lên dự án “Vườn rau em chăm” để học sinh các lớp được tự tay gieo trồng chăm sóc các loại hạt rau theo thời vụ. Sau khi gieo trồng chăm sóc các em được thu hoạch và bán rau. Toàn bộ số tiền bán rau sẽ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài liên đội.

Sau giờ học tập căng thẳng, nhiều loại cây và hoa được bày biện, trang trí ở trong lớp học, nhiều cây xanh trồng ngoài hành lang mang lại cho học sinh thêm nhiều tình cảm yêu mến ngôi trường của mình.

Song song với mô hình này, cô phát động và tuyên truyền bảo vệ môi trường qua phong trào “Chủ động sống xanh – Chung tay hạn chế rác thải nhựa” nhằm giúp học sinh có thói quen chủ động sống xanh là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục học sinh có ý thức, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường. Đồng thời giáo dục học sinh lối sống xanh tích cực và chủ động thay đổi thói quen như: Không sử dụng túi nilon, cốc nhựa để bảo vệ môi trường xanh, trái đất xanh ngay từ tuổi học trò...

Các mô hình và phong trào này đã được các em học sinh trong trường hưởng ứng và thực hiện tốt trong những năm học qua.

Cô Xuân nói rằng, ngày nay mục tiêu giáo dục không chỉ hướng tới truyền thụ kiến thức mà cao cả hơn giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế, biết yêu thương, mở lòng chia với cộng đồng. Cô phát động phong trào “Nuôi heo đất – Tết làm điều hay”. Theo đó, mỗi học sinh được khuyến khích tiết kiệm từng xu lẻ để khi Tết đến xuân về toàn bộ số tiền này học sinh tự tay trao tặng cho các bạn thiếu nhi có bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua, quỹ heo đất của Trường tiểu học Chu Văn An đã gửi tới các bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và tỉnh Bắc Giang số tiền 110 triệu đồng.

Ngay trong thời gian học sinh phải nghỉ học ở nhà phòng dịch COVID-19, bên cạnh việc học online theo chương trình chung, cô Xuân còn tạo ra các sân chơi cho học sinh với các cuộc thi như: Viết, vẽ tranh phòng chống COVID-19; Chu Văn An Audition, cuộc thi ‘‘Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”, cuộc thi Rửa sạch tay – đánh bay COVID.…

Mỗi cuộc thi, cô đều hướng dẫn học sinh quay lại các video dự thi, qua đó truyền đi nhiều thông điệp về ý thức phòng chống dịch cũng như bảo vệ môi trường.

Cô Xuân tâm niệm, giáo viên chính là người "gieo trồng hạnh phúc" do đó, mỗi nhà giáo phải là người truyền cảm hứng, người thắp lửa, dẫn đường. “Bằng tình yêu và niềm hạnh phúc của người thầy, cô luôn muốn lan tỏa niềm vui của mình cho học sinh, cho mọi người để mỗi người cảm thấy ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua; mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, cô Xuân nói.

Các danh hiệu và thành tích cô giáo Vũ Thị Thanh Xuân đã đạt được: - Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017-2018 -2019-2020. - Đạt giải nhì cuộc thi” Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2021. - Giáo viên làm Tổng phụ trách (TPT) đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp Thành phố năm học 2017-2018. - Giáo viên làm TPT đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp Thành phố năm học 2018 - 2019. - Giáo viên làm TPT đã có thành tích Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp Thành phố năm học 2019 - 2020 - Giáo viên làm TPT đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào “ Viết, đọc và làm theo báo Đội” năm học 2019 -2020 - Giấy khen đạt thành tích Nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ năm học 2018 -2019. - Chủ tịch ủy ban nhân dân quận tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” quận Tây Hồ năm 2019. - Sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp Thành phố năm 2018 – 2019 bảo lưu 2019 -2020. - Giấy khen Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với thành tích giáo viên làm TPT đã có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2015 -2020. - Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn Giáo dục Việt Nam đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Công đoàn Giáo dục Việt nam. - Bằng khen nhà giáo tâm huyết sáng tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng.