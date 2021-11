‘Cô nàng đẹp trai’ Park Shin Hye bất ngờ thông báo kết hôn và mang thai

TPO - Làng giải trí Hàn Quốc thực sự bất ngờ trước việc Park Shin Hye thông báo kết hôn và mang thai con đầu lòng.

Sáng nay (23/11), Park Shin Hye báo tin kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon trên trang fan cafe. Bất ngờ hơn, ngôi sao “Cô nàng đẹp trai” cũng xác nhận đã mang thai con đầu lòng.

“Tôi sẽ kết hôn với một người bạn mà tôi đã gắn bó lâu dài. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống lứa đôi với người ủng hộ tôi trong một thời gian dài và bao dung những khuyết điểm của tôi. Tôi muốn thận trọng vì vẫn còn quá sớm, nhưng một sinh mệnh quý giá đã đến với tôi trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Tôi muốn chia sẻ tin vui này cho mọi người. Tôi sẽ cho các bạn thấy những mặt tốt đẹp của tôi ngay cả khi đã lập gia đình”, Park Shin Hye tiết lộ.

Cuối “tâm thư”, người đẹp 31 tuổi dành những lời tri ân đến những người hâm mộ: “Nhờ tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, tôi có thể sống như một diễn viên có thể thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của tôi trong những tác phẩm khác nhau. Chính người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm cho tôi trong mọi khoảnh khắc khó khăn… Tôi cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi bằng tình yêu. Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi sẽ cố gắng để cho các bạn thấy hình ảnh một diễn viên tuyệt vời càng sớm càng tốt. Các bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu đâu”.

Công ty quản lý Salt Entertainment cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời “bật mí”, cặp trai tài – gái sắc sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 22/1/2022 tại Seoul.

Park Shin Hye (SN 1990) là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng ở châu Á. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi cô có thể kể đến “Nấc thang lên thiên đường” (2003), Tree of Heaven (2006), Cô nàng đẹp trai (2009), Người thừa kế (2013), Pinocchio (2014-2015), Chuyện tình bác sĩ (2016), Ký ức Alhambra (2018-2019), Alive: Tôi còn sống (2020) và Sisyphus: The Myth (2021)…

Choi Tae Joon (SN 1991) cùng là diễn viên xứ củ sâm. So với bà xã tương lai, anh thua xa về danh tiếng. Sự nghiệp của anh gắn liền với các vai phụ trong “The Kings Of Dramas”, “The Great Seer”, “Ugly Alert”, “Adolescence Medley”, “Mother’s Garden”, “The Girl Who Sees Smells”, “All About My Mom”, “The Flower In Prison”, “Missing 9”… Ngoài ra, anh khá thành công ở mảng chương trình truyền hình thực tế.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon chính thức hẹn hò vào năm 2018. Được biết, cặp đôi quen nhau khi ngôi sao “Người thừa kế” làm khách mời cho bộ phim “The King of Dramas”.

Tú Oanh