Chợ bán đồ Noel lớn nhất TPHCM nhộn nhịp trước mùa Giáng sinh

TPO - Sáng nay 20/11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại thành phố Hội An sau 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được dạo bước phố cổ, tham quan di tích tại đây.

TPO - Do nằm sâu trong khối không khí lạnh có bản chất khô, nên miền Bắc hôm nay tạnh ráo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 400mm.