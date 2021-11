Câu chuyện đầu tư hậu thông tin Bình Chánh lên thành phố

Khi thông tin Bình Chánh lên thành phố, BĐS nơi đây đã bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định nhà đầu tư cần cẩn trọng và có chiến thuật bài bản.

Lên thành phố - Sức bật tăng trưởng

Trong buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2021 đầu tháng 11 vừa qua, ông Trần Văn Nam - Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cho biết huyện Bình Chánh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành một thành phố trực thuộc TP.HCM. Theo đó, thay vì lộ trình lên quận thông thường như các huyện còn lại của TP.HCM, Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn, trở thành cực đối trọng của TP.Thủ Đức.

Nếu TP.Thủ Đức là cực tăng trưởng của phía Đông TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ thì Bình Chánh đóng vai trò tương tự tại khu Tây TP.HCM và vùng ĐBSCL. Ngay từ thông tin này bùng nổ, BĐS Bình Chánh và các vùng liền kề đang trở thành “vùng trũng” hút nhà đầu tư mạnh mẽ trong cuối năm 2021.

Đầu tư nhanh nhạy và có chiến thuật rõ ràng

Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, từ khi Bình Chánh xác nhận mốc thời gian chuyển đổi lên quận (quý 1/2021), nhu cầu mua BĐS đã tăng 30-40% so với cùng kỳ. Sau khi chuyển đổi sang thành phố, nhu cầu này còn tăng mạnh mẽ hơn nữa. Các khảo sát gần đây cho thấy, cách đây 6 tháng, giá khu vực xã Bình Lợi khoảng 2 tỷ đồng/công, bây giờ đất lại tăng lên khá cao, vượt xa con số trên. Hiện tại, đất nền dự án ở Bình Chánh dao động 35-220 triệu đồng/m2 tùy khu vực, riêng căn hộ có giá trung bình từ 37-45 triệu/m2.

Lật ngược về trước đây, có thể thấy các khu vực ngay từ chủ trương lên thành phố thì giá BĐS đều tăng đều qua các năm. Điển hình như các khu vực lên thành phố như Tân An (Long An), Dĩ An, Thuận An… từ khi có thông tin lên thành phố giá BĐS nơi đây đã tăng “phi mã”. Theo đó, năm 2018-2019, giá đất Dĩ An chỉ khoảng 30 triệu/m2, sau khi lên thành phố đã tăng lên 45-50 triệu/m2. Thuận An cũng tăng từ 25-35 triệu/m2 lên 40-50 triệu/m2, nhà phố liền kề thậm chí lên 60-70 triệu/m2.

Đối với các nhà đầu tư chuyên “săn đất” thì các chủ trương này là chìa khóa giúp tăng lợi nhuận lên gấp nhiều lần và rất được lòng giới đầu tư địa ốc. Chị Thu Hà, khách hàng đầu tư thành công tại Tân An lẫn Dĩ An, Thuận An cho biết, bí quyết đầu tư nhanh thắng của chị là nhanh nhạy nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá được tiềm năng của sản phẩm mình đầu tư. Cụ thể, ngay khi có thông tin lên thành phố các khu vực này, chị đã xuống tiền ngay.

“Các khu vực chủ trương lên thành phố ở giai đoạn đầu ngưỡng giá BĐS còn tương đối mềm nhưng khi hạ tầng hoàn thiện, mặt bằng giá sẽ biến động rất lớn. Vì vậy cần phải nhanh và nhạy. Tuy nhiên, để ‘thắng’ thì phải có chiến thuật. Thay vì vào tiền các khu vực ‘sốt’ tăng giá mạnh ngay giai đoạn đầu, tôi thường chọn những khu vực giá vẫn chưa thay đổi nhiều mà tiềm năng tăng trưởng có thừa như liền kề ngay khu vực lên thành phố, di chuyển dễ dàng…”, chị Hà nói.

Chiến thuật đầu tư về vùng tăng giá ít nhất

Đồng quan điểm với chị Hà, anh Nam Cường – một chuyên gia “săn đất” vùng ven cho biết, thay vì đầu tư vào vùng “sốt” giá thì anh thích đầu tư về vùng không tăng giá hoặc giá còn mềm mà vẫn hưởng lợi từ khu vực lên thành phố. Điển hình cho trường hợp Bình Chánh, anh cho biết thay vì đầu tư về đây anh lại chọn về Long An và cụ thể là dự án The Sol City của Tập đoàn Thắng Lợi, khi dự án chỉ cách Bình Chánh một bước chân.

“Đầu tư BĐS dựa vào thông tin lên thành phố cần rất nhiều yếu tố để ‘ăn’ hoặc là ‘bị ăn’ mất cả tiền. Đầu tiên phải sáng suốt, không nhảy vào khu vực đang tăng giá phi mã mà chưa có hạ tầng đi cùng. 10 năm nữa, khu vực đó mới lên thành phố mà giá đã tăng hơn 50% thì khả năng ăn đã thấp mà khả năng chôn vốn cũng rất lâu. Thay vào đó, hãytr lựa chọn những khu vực liền kề, cách khu vực lên thành phố một bước chân mà tiềm năng tăng giá còn cao, sở hữu đầy đủ yếu tố của một BĐS tốt gồm: vị trí thuận tiện, tiện ích đầy đủ, quy hoạch, hạ tầng bài bản, chủ đầu tư uy tín…”, anh Cường cho biết.

Theo anh, The Sol City đang sở hữu tất cả yếu tố cần và đủ của một BĐS tốt mà anh đang tìm kiếm xung quanh Bình Chánh. Đặc biệt là hàng loạt chính sách có nhiều lợi thế cho nhà đầu tư như mua nhà 0 đồng với chương trình “Nhà như ý – Đón Tết hết ý”

Cụ thể, theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Thắng Lợi, nhằm tri ân khách hàng trong chặng đường 11 năm “Phát triển địa phương – Phụng sự đất nước”, Tập đoàn đã tung ra nhiều ưu đãi giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền. Điển hình là chính sách mua nhà 0 đồng. Theo đó, khách hàng không cần trả trước tiền mà sẽ được hỗ trợ vay vốn 100% giá trị sản phẩm nếu đáp ứng đủ yêu cầu của chương trình. Ngoài ra, người mua còn nhân đôi tài lộc khi được tặng ngay 2 chỉ vàng cho mỗi giao dịch thành công, chiết khấu liền tay 10% trên số tiền vượt tiến độ, hỗ trợ trả chậm tới 30 tháng…