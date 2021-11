Câu chuyện có thật về em bé Thái Lan được đông lạnh thi thể thắng giải Emmy

The Thaiger đưa tin, “Hope Frozen: A Quest to Live Twice” (Tựa Việt: Đóng băng hy vọng: Cơ hội sống lần hai) – bộ phim tài liệu của đạo diễn Mỹ gốc Thái Lan Pailin Wedel đã giành giải Phim tài liệu hay nhất tại Lễ trao giải Emmy Quốc tế lần thứ 49, được tổ chức ở New York vào hôm 22/11.

Giải Emmy Quốc tế là giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế trao tặng để công nhận các chương trình truyền hình hay nhất được sản xuất và phát sóng lần đầu bên ngoài nước Mỹ.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Thái Lan đoạt giải Emmy Quốc tế, đánh bại các “đối thủ” khác trong cùng hạng mục là They Call Me Babu (Hà Lan), Cercados (Brazil) và Toxic Beauty (Canada).

Trang Twitter của Giải Emmy Quốc tế thông báo về tin chiến thắng của “Hope Frozen”.

Bộ phim tài liệu dài 79 phút do Pailin biên kịch, đạo diễn kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. “Hope Frozen” kể về câu chuyện của một gia đình người Thái Lan quyết định đông lạnh thi thể con gái hai tuổi rưỡi tên Einz tại một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ sau khi cô bé qua đời vì u não, với hy vọng một ngày nào đó có thể hồi sinh con mình. Einz là người trẻ nhất thế giới được đông lạnh thi thể. Được biết, Pailin và đội ngũ của cô phải mất đến 5 năm để hoàn thành bộ phim.

Trên trang Twitter cá nhân, nữ phóng viên ảnh người Mỹ gốc Thái chia sẻ niềm vui này với cộng đồng mạng: “Chúng tôi đã thắng. Tôi đang bị sốc”.

“Hope Frozen” được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Canada Hot Docs vào năm 2019 và được vinh danh là “Phim ngoại ngữ hay nhất”. Kể từ đó, tác phẩm tham gia hàng chục liên hoan phim và các sự kiện uy tín khác trước khi chính thức ra mắt toàn cầu trên Netflix vào cùng năm.

Trailer "Hope Frozen: A Quest to Live Twice".

Tú Oanh