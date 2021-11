Cấp sổ đỏ trên đất công viên ở Đắk Lắk: Phó phòng TN&MT bị kỷ luật

TPO - UBND huyện Krông Pắk, Đắk Lắk đã yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vì đã tham mưu cấp sổ đỏ cho một hộ dân trên nền đất công. Theo đó, Phó phòng TN&MT huyện này bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 23/11, một lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Krông Pắk xác nhận, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm mà Kết luận Thanh tra số 304 của Đoàn Thanh tra số 3851 đã chỉ ra. “Tập thể phòng thống nhất kỷ luật khiển trách ông Phan Xuân Lâm, Phó trưởng phòng TN&MT. Kết luận còn liên quan đến ông Trần Hữu Thái, nguyên Trưởng Phòng TN&MT huyện hiện đã mất”, vị này cho hay.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, vì sao Phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện lập phương án để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp trái quy định cho hộ bà Lê Thị Tố Kha (trú tại thị trấn Phước An), vị này cho biết, chưa thể trao đổi được do “vướng quy chế phát ngôn”.

Cùng ngày, liên quan đến Kết luận Thanh tra số 340, Phó Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk Ngô Việt Hồng cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Krông Pắk khẩn trương khắc phục những tồn tại đoàn thanh tra đã chỉ ra. “Khi thanh tra ban hành kết luận dự thảo, chúng tôi đã thành lập tổ rà soát và tiến hành xử lý”, ông Hồng cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, kết luận của Thanh tra huyện Krông Pắk nêu trách nhiệm của Chi cục Thuế huyện có liên quan đến việc ban hành 204 thông báo nộp tiền sử dụng đất thiếu cho ngân sách với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi đối chiếu các quy định, rà soát lại... trách nhiệm của chi cục thuế là 135 bộ hồ sơ, 69 bộ còn lại thuộc thẩm quyền xử lý của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Pắk. “Chúng tôi cũng đã xử lý được 45 bộ hồ sơ, qua đó thu hồi hơn 700 triệu đồng nộp ngân sách. Theo kế hoạch đến tháng 6/2022 sẽ hoàn thành”, ông Hồng nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Kết luận Thanh tra số 304 của Đoàn Thanh tra số 3851 đã nêu trách nhiệm của Phòng TN&MT trong việc tham mưu cho UBND huyện Krông Pắk cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất từ 2015-2020 đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Trong đó, Thanh tra nêu rõ, Phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện Krông Pắk lập hồ sơ để hộ bà Lê Thị Tố Kha thuê mặt bằng hơn 4.700m2 đất ở thị trấn Phước An trái quy định.

Cụ thể, phần đất này nằm trong quy hoạch Công viên trung tâm hồ Tân An (thị trấn Phước An), Huyện ủy Krông Pắk chỉ đồng ý cho cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới, cà phê… Thế nhưng, Phòng TN&MT lại tham mưu cho UBND huyện cấp cho bà Kha 2 sổ đỏ, thời hạn thuê đất 50 năm và trả tiền thuê đất hàng năm (12.700 đồng/m2/năm). Bà Kha đã xây dựng các công trình kiên cố lên phần đất này. Theo đánh giá của giới bất động sản, vị trí đất này nằm ở hồ Phước An, thuộc vị trí đất "vàng" ở địa phương.

Thanh tra kiến nghị UBND huyện Krông Pắk ban hành quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp và hủy bỏ các quyết định cho thuê đất đối với bà Lê Thị Tố Kha; kiểm điểm trách nhiệm của Phòng Tài chính và Kế hoạch; yêu cầu Phòng TN&MT thực hiện đúng nhiệm vụ của đơn vị trong việc tham mưu cho UBND huyện về công tác đất đai.

Kết luận Thanh tra số 304 phát hiện có 210 trường hợp nộp thiếu tiền sử dụng đất hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục thuế huyện Krông Pắk ban hành 204 thông báo nộp tiền sử dụng đất thiếu cho ngân sách với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; Còn lại của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ban hành 6 phiếu chuyển thông tin địa chính không chính xác, thiếu cho ngân sách hơn 64 triệu đồng.