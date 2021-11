Cách thay đổi ngân hàng nhận lương hưu qua ứng dụng VssID

TPO - Theo cơ quan công an, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông do anh L.B.G. điều khiển xe máy vượt bên phải tông vào xe rơ moóc lưu thông cùng chiều khiến anh này tử vong. Do đó, vụ tai nạn này không có sự việc phạm tội.