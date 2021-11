Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung vào đối tượng nào?

TPO - Tình hình dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang diễn biến phức tạp; các ca dương tính ghi nhận cộng đồng có xu hướng tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân, người đến từ tỉnh thành vùng dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 27/11 đến 18h ngày 28/11/2021, tỉnh này ghi nhận 531 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 268 ca, trong đó 7 ca trong khu cách ly tập trung; 125 ca trong khu vực phong tỏa; 136 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 52 ca, gồm 4 ca trong khu cách ly tập trung; 4 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca trong khu vực phong tỏa; 40 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ có 131 ca, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung; 104 ca đang cách ly tại nhà; 17 ca trong khu vực phong tỏa; 7 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 15 ca, gồm 2 ca trong khu cách ly tập trung; 13 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ 10 ca, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung; 1 ca trong khu vực phong tỏa tại ấp Tân Hội xã Phước Hội; 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 31 ca, gồm 1 ca trong khu cách ly tập trung; 2 ca đang cách ly tại nhà; 28 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc có 24 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly; 1 ca trong khu vực phong tỏa; 22 ca ngoài cộng đồng.

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, bến xe, các địa điểm công cộng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Bình Thuận không có huyện nào là vùng xanh

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 598 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 114 ca (73 ca ngoài cộng đồng, 41 ca đang cách cách ly tập trung). Huyện Tuy Phong 104 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đức Linh 87 ca; gồm 19 ca sàng lọc cộng đồng; 68 ca đang cách cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình 79 ca (35 ca ngoài cộng đồng, 44 ca đang cách cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Bắc 66 ca (19 ca ngoài cộng đồng, 47 ca đang cách cách ly tập trung).

Huyện Tánh Linh 60 ca; gồm 50 ca ngoài cộng đồng, 10 ca đang cách cách ly tập trung. Thị xã La Gi 45 ca ngoài cộng đồng. Huyện Hàm Thuận Nam 25 ca (13 ca ngoài cộng đồng, 12 ca đang cách cách ly tập trung). Huyện Hàm Tân 18 ca; gồm 11 ca ngoài cộng đồng, 7 ca đang cách cách ly tập trung). Tính đến 18h ngày 28/11, tỉnh Bình Thuận có tới 15.651 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6.590 ca đang điều trị; 8.951 ca đã xuất viện; 123 ca tử vong.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Bình Thuận, tỉnh này có 2 huyện vùng đỏ (cấp độ 4) là huyện đảo Phú Quý và huyện Tuy Phong; các địa phương cấp độ 3 (vùng cam) gồm thành phố Phan Thiết và các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, thị xã la Gi. Hai huyện vùng vàng (cấp độ 2) là Đức Linh, Hàm Tân. Bình Thuận không có huyện nào thuộc vùng xanh. Hiện tại, Bình Thuận chỉ còn 17 xã vùng đỏ (giảm 10 xã so tuần trước). Tuy nhiên, xã phường vùng cam tăng lên tới 51 đơn vị.