BS nam khoa phân tích lý do 'chưa đến chợ đã hết tiền', nỗi khổ không quý ông nào muốn gặp trong 'phòng the'

TPO - Xuất tinh sớm là một rối loạn hay gặp nhất không chỉ làm lo âu, ức chế, mất tự tin đối với bản thân người đàn ông mà còn gây ảnh hưởng đến người bạn đời của họ và cả mối quan hệ vợ chồng.

Xuất tinh sớm là gì? Dấu hiệu và cách điều trị

Khi đạt đến cực khoái, các cơ thắt ở cổ túi tinh mở ra, túi tinh co bóp và tinh dịch được phóng ra khỏi túi tinh, kết thúc giao hợp. Thời gian từ khi giao hợp đến khi xuất tinh phụ thuộc từng người.

Thông thường từ 7 đến trên 10 phút. Một cuộc giao hợp được coi là trọn vẹn khi nam giới đạt được cực khoái và xuất tinh được nhưng đồng thời cũng phải vừa đủ thời gian để cho người phụ nữ có được đỉnh của khoái cảm. Điều này phụ thuộc rất lớn vào thời gian xuất tinh của nam giới.

Khái niệm xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là sự mất kiểm soát và duy trì sự xuất tinh. Xảy ra chỉ với một kích thích tình dục rất nhỏ, trước, trong hoặc sau khi đưa được dương vật vào được âm đạo người phụ nữ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đạt được thỏa mãn về tình dục.

Xuất tinh sớm là một rối loạn hay gặp nhất không chỉ làm lo âu, ức chế, mất tự tin đối với bản thân người đàn ông mà còn gây ảnh hưởng đến người bạn đời của họ và cả mối quan hệ vợ chồng.

Xuất tinh sớm chiếm tỉ lệ khá cao, nhất là ở giới trẻ, đứng đầu trong nhóm bệnh lý rối loạn tình dục ở nam giới. Một vài cuộc khảo sát cho tỉ lệ là 29% dân số, là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc lứa đôi.

Rối loạn xuất tinh ở nam giới

Thời gian giao hợp của mỗi người phụ thuộc vào khả năng duy trì sự cương cứng của dương vật, khả năng kiềm chế sự xuất tinh. Tuy nhiên, hai khả năng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như thể chất (có ham muốn tình dục, đáp ứng của hệ thần kinh, tăng lưu lượng máu đến dương vật). Hoặc là yếu tố tâm lý (căng thẳng lo lắng về cuộc sống, mối quan hệ với bạn tình, lo lắng về bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai, mức độ an toàn, thoải mái của môi trường quan hệ).

Mỗi người là một cá thể riêng biệt về thể chất và tâm lý, do vậy không có một tiêu chuẩn chung nào về thời gian giao hợp. Ở tuổi hoạt động tình dục, trung bình cứ 10 nam giới thì có 2-3 người bị xuất tinh sớm, còn những rối loạn khác thì hầu như ai cũng gặp trong đời sống tình dục.

Hầu như tất cả nam giới đều bị rối loạn xuất tinh. Tuy nhiên chỉ thoảng qua hay tồn tại thời gian lâu và trở thành một vấn đề trong cuộc sống. Nếu những rối loạn xuất hiện thường xuyên là một vấn đề không bình thường.

Rối loạn xuất tinh là một bệnh lý khá phổ biến ở nam giới bao gồm xuất tinh sớm, xuất tinh muộn hoặc không xuất tinh, xuất tinh ngược dòng, xuất tinh đau và ra máu. Xuất tinh sớm gặp chủ yếu ở giới trẻ, trong độ tuổi hoạt động tình dục mạnh. Xuất tinh muộn, không xuất tinh và không đạt cực khoái thường xảy ra ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Nguyên nhân xuất tinh sớm là gì?

Xuất tinh sớm được phân làm hai loại là nguyên phát và thứ phát. Xuất tinh sớm nguyên phát là người từ lúc bắt đầu đời sống tình dục chưa bao giờ kiếm soát được sự xuất tinh. Người bị xuất tinh sớm thứ phát là trước đây họ vẫn có đời sống tình dục thỏa mãn, bệnh mới thể hiện sau này.

Đối với nam giới, xuất tinh là sự kết thúc giao hợp, được tính bắt đầu từ lúc giao hợp đến khi phóng tinh.

Cách để xác định xuất tinh sớm

Dựa vào thời gian giao hợp: ở mỗi nước, mỗi người nam giới có thời gian giao hợp khác nhau. Ví dụ ở Hoa Kỳ, thời gian giao hợp trung bình là 10 phút; ở Đức là 5-6 phút; thời gian trung bình là 4-7 phút.

Dựa vào số lần “dập”: trung bình từ 8-12 lần, dưới con số này coi như bị xuất tinh sớm.

Dựa vào thời gian và mức độ đạt khoái cảm của bạn tình: thời gian đạt khoái cảm ở người phụ nữ bình thường có khác nhau, song theo Fisher chỉ có khoảng 27% phụ nữ đạt khoái cảm khi giao hợp kéo dài được 1 phút, 60% đạt khoái cảm khi thời gian giao hợp kéo dài 12 phút. Trung bình phụ nữ cần 6-8 phút để đạt khoái cảm.

Các yếu tố tham gia vào quá trình xuất tinh: có rất nhiều cơ quan liên quan đến việc xuất tinh, bao gồm các cơ quan chính sau đây:

Vai trò của não: trung tâm điều khiển hệ thống thần kinh tự động là vùng dưới đồi.

Vai trò của thần kinh: bao gồm hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm chi phối hoạt động của các tuyến cơ và cơ trơn; hệ thần kinh bản thể chi phối hoạt động của các cơ vân và xương.

Vai trò của dẫn truyền thần kinh: có rất nhiều dẫn truyền thần kinh liên quan đến sự phóng tinh.

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm:

Nguyên nhân tâm lý:

Được nhiều tác giả đề cập, chủ yếu là sự cân bằng giữa quá trình hưng phấn và ức chế, quá hưng phấn có thể dẫn đến xuất tinh sớm.

Nhóm này bao gồm:

Quá xúc động mà bản thân không thể kìm chế nổi, do một số nguyên nhân:

Do hoàn cảnh khách quan khác: phong tục tập quán, tín ngưỡng, mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình…

Do ám ảnh về sự thất bại trong lần giao hợp lần trước khiến người đàn ông mất tự tin trong các lần giao hợp tiếp theo.

Một số nguyên nhân khác: Ở người lớn tuổi có mắc một số bệnh mạn tính, có suy giảm tình dục, hoặc một nguyên nhân nữa là do thủ dâm.

Ở nhóm bệnh này, nếu được tư vấn sớm và giáo dục về hôn nhân, người bệnh sẽ dần dần ổn định và tự tin hơn, nếu không được tư vấn đầy đủ thì việc xuất tinh sớm sẽ trở thành cố tật, khó chữa.

Nguyên nhân do quá tăng cảm vùng dương vật: Như quá tăng cảm các hạch thần kinh giao cảm vùng quanh cơ quan phóng tinh hay do một số bệnh khác làm tăng cảm gần cơ quan xuất tinh như viêm tuyến tiền liệt, trĩ, rò hậu môn, tổn thương tủy sống, tổn thương thần kinh do rượu, thiểu năng sinh dục.

Cách điều trị xuất tinh sớm

Để chẩn đoán xuất tinh sớm không khó, thường biểu hiện ở các mức độ khác nhau như: mới ở giai đoạn kích thích dạo đầu nhìn, sờ, nghe… đã xuất tinh hay chỉ mới chạm đầu dương vật vào người phụ nữ đã xuất tinh hoặc ở dạng đưa được dương vật vào âm đạo nhưng mới chỉ vài nhịp đã xuất tinh.

Dấu hiệu, chẩn đoán xuất tinh sớm

Chẩn đoán xuất tinh sớm không phải chỉ dựa vào thời gian xuất tinh, mà cần phải có 3 yếu tố:

Thời gian: ngắn hơn 2 phút, một số tác giả khác theo tiêu chuẩn khác là ngắn hơn 15 giây. Như vậy, thời gian không phải là một yếu tố quan trọng, và rất thay đổi theo nhiều quan điểm khác nhau.

Không tự kiểm soát được phản xạ xuất tinh, tức là không có khả năng trì hoãn để kéo dài thời gian xuất tinh. Đây là yếu tố quan trọng.

Cảm giác không thỏa mãn sau xuất tinh: cùng với yếu tố thứ 2 đây là yếu tố quan trọng. Cảm giác không thỏa mãn xảy ra ở cả 2 vợ chồng, gây ra tổn hại đến mối quan hệ vợ chồng.

Về chẩn đoán xuất tinh sớm phải bao gồm 3 tiêu chuẩn sau: luôn luôn tiềm tàng khả năng xuất tinh sớm, giao hợp không kiểm soát được sự xuất tinh và luôn mang nặng áp lực tâm lý trong đời sống vợ chồng.

Dựa vào bảng câu hỏi để xác định có xuất tinh sớm hay không.

Bạn đánh giá thế nào về khả năng kìm chế xuất tinh của mình?

Kém

Trung bình

Tốt

Cực tốt

Tình huống nào trong những tình huống sau miêu tả đúng nhất mức độ ảnh hưởng của thời gian xuất tinh (TGXT) đối với bạn và bạn tình?

TGXT làm cho tôi không hài lòng.

TGXT làm cho tôi, bạn tình của tôi không hài lòng.

TGXT làm cho cả hai chúng tôi không hài lòng.

Cả hai chúng tôi đều hài lòng.

TGXT: thời gian xuất tinh là thời gian tính từ khi đưa dương vật vào âm đạo cho tới khi xuất tinh.

Điều trị xuất tinh sớm

Các bài thuốc y học cổ truyền, dân gian.

Có nhiều phương pháp đế điều trị như: kỹ thuật đè ép, kỹ thuật người nam vừa giao hợp vừa cắn nhẹ lưỡi để giảm độ tập trung, phương pháp điều trị kỹ thuật kích thích giao hợp Johnson.

Ngoài các phương pháp như trên, cần thực hành các bước trong điều trị xuất tinh sớm như sau:

Bước 1

Nâng cao kiến thức y học về tình dục trong điều trị xuất tinh sớm. Việc nhận thức về kiến thức cơ bản trong sinh hoạt tình dục là việc làm hết sức cần thiết. Vì có những hiểu biết cơ bản mới dễ dàng khắc phục được tình trạng hiện tại, có khi chỉ cần có được nhận thức đó thì sẽ khắc phục được tình trạng trên, ví dụ người bị xuất tinh sớm nên kéo dài khúc dạo đầu cho người nữ.

Bước 2

Dùng thuốc ức chế men PDE5. Từ nhiều năm nay, con người đã khổ công tìm kiếm bài thuốc công hiệu để khắc phục vấn nạn này như bài thuốc Minh Mạng thang. Nhất dạ lục giao, Tam tinh hải cẩu,… nhưng mọi cố gắng đều ít kết quả.

Trong những năm gần đây, với tiến bộ của y học hiện đại, khó khăn này ở nam giới đã được cải thiện, lần lượt nhiều phương pháp điều trị và nhiều thứ thuốc ra đời. Đặc biệt, năm 1998, hai nhà hóa học Louis J. Ignarro và Furchgott giải thích cơ chế xuất tinh sớm là do giãn tế bào cơ trơn ở các động mạch dương vật bởi tác dụng của NO qua một chuỗi phán ứng hóa học ức chế men PDE5 gãy cương.

Với phát minh này, hai nhà hóa học trên đã nhận được giải Nobel Y học. Đây là một mốc son quan trọng, góp phần rất lớn cho điều tri rối loạn cương dương ở nam giới.

Các thuốc uống có tác dụng gây cương qua ức chế men PDE 5 được sử dụng phổ biến hiện nay như Pycalis với liều dùng cho nam giới trưởng thành là 10 mg, có thể tăng liều đến 20 mg và uống trước khi sinh hoạt tình dục từ 30-60 phút. Thuốc có tác dụng kéo dài đến 36 giờ và chỉ cương khi có kích thích tình dục.

Vì vậy, thuốc này chỉ sử dụng một lần trong ngày, và việc sử dụng thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Thuốc có thể có một số tác dụng phụ như nhức đầu, chóng mặt, khó tiêu, sung huyết niêm mạc mũi, đau cơ, đau lưng.

Bước 3

Một phương pháp điều trị cũng khá hiệu quả là kỹ thuật bóp chật phần cổ dương vật lúc có cảm giác sắp xuất tinh. Kỹ thuật này giúp trì hoãn xuất tinh, phải được thực hiện phối hợp nhịp nhàng giữa 2 vợ chồng mới đạt được hiệu quả. Một kỹ thuật không dùng thuốc khác là động tác giao hợp ngắt quãng cũng tỏ ra khá hiệu quả nhưng đòi hỏi người đàn ông phải tập luyện thuần thục. Nếu chỉ điều trị bằng một số phương pháp tập luyện hoặc tâm lý thì hiệu quả không cao.