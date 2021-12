Bắt tài xế chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trường khai nhận, được một người đàn ông ở miền Nam thuê chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh vào Long Thành - Đồng Nai với giá 17 triệu đồng.

Ngày 1/12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xác minh làm rõ, khởi tố, bắt giữ một đối tượng làm nghề tự do về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Cuối tháng 11/2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2 trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Phong Thu (huyện Phong Điền, TT-Huế), lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang BKS 51A-858.33, do tài xế Nguyễn Xuân Trường điều khiển, chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trường khai nhận, được một người đàn ông người miền Nam thuê chở bốn người Trung Quốc từ khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vào Long Thành (Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.