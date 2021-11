Bắt giám đốc công ty bảo hiểm tham ô tiền tỷ

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan (45 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình và kết hợp nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Nguyễn Xuân Quan có dấu hiệu tham ô tài sản của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông với số tiền lớn nên đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương như: An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP HCM…

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Quan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã chứng minh Nguyễn Xuân Quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông - Chi nhánh Cần Thơ tự tạo tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Tiên Phong Bank Chi nhánh Cần Thơ.

Sau đó, Nguyễn Xuân Quan tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2 bằng cách liên 1 thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (tự mở) để chiếm đoạt tài sản của công ty trong thời gian từ tháng 9/2018 cho đến nay hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tang vật gồm: 72 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB,... và nhiều tài liệu có liên quan khác. Đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị khởi tố, xử lý.

Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều cũng thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Nguyễn Xuân Quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều để tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra vụ án.