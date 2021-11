Bắt 6 đối tượng mua bán số lượng lớn pháo nổ, thuốc lá lậu từ Trung Quốc

TPO - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa bắt giữ 6 đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn pháo nổ và thuốc lá lậu từ Trung Quốc.

Các đối tượng: Nguyễn Đình Kiên (SN 1989), Hà Minh Hải (SN 1991), Lý Văn Ba (SN 2002), Hoàng Văn Cao (SN 1992), Lò Sành Dìn (SN 1998) cùng trú tại Lào Cai và Đặng Văn Nam (SN 1998, trú tại Điện Biên) bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Lào Cai triệt phá thành công chuyên án 161P, bắt quả tang 6 đối tượng trên đang bốc dỡ 29 thùng giấy chứa gần 500kg pháo nổ; 384 cây thuốc lá các nhãn hiệu Marlboro, Jinning, Mevius.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên cùng 6 điện thoại di động, 2 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận được 1 người đàn ông không rõ danh tính đặt hàng. Sau đó, Hà Minh Hải liên hệ với một số chủ hàng bên phía Trung Quốc đặt mua pháo nổ, thuốc lá và thuê người vận chuyển về Lào Cai.

Khoảng 18h ngày 17/11, các đối tượng liên hệ với khách hẹn vận chuyển số hàng trên ngay trong đêm tới điểm tập kết tại Hà Nội, thì bị phát hiện.

Theo cơ quan công an, do thời gian này lực lượng chức năng ở biên giới kiểm soát gắt gao và phòng, chống người xuất nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 nên các đối tượng không mua được đủ số lượng khách yêu cầu.

Ngoài ra, việc vận chuyển trái phép trên diễn ra nhỏ giọt, các đối tượng gom hàng một thời gian dài mới đủ số lượng.