Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 để lại những hậu quả nặng nề, đã cướp đi sinh mạng của trên 22.300 người, gây bao đau thương cho hàng loạt gia đình, đẩy nhiều trẻ em vào cảnh mồ côi. Dịch bệnh kéo dài cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống.

Đến nay, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tại TPHCM và nhiều địa phương khu vực Đông Nam bộ, hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực như Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Cả nước đang thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn trong tình hình mới là vấn đề đang được đặt ra đối với cộng đồng. Và đó cũng là lý do để hôm nay Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo BẢO VỆ SỨC KHỎE, THÍCH ỨNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19.

Hội thảo được tổ chức cùng lúc tại hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Ở đầu cầu Hà Nội, diễn ra tại trụ sở Báo Tiền Phong. Ở đầu cầu TPHCM, diễn ra tại Khách sạn Lavela.

Hội thảo được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng điện tử của Báo Tiền Phong là báo điện tử Tiền Phong, livestream trên fanpage, kênh yuotube báo Tiền Phong để bạn đọc theo dõi…

Hội thảo có sự tham gia của đại diện của các cơ quan nhà quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu về bảo vệ sức khỏe.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước:

+ Đại diện Bộ Y tế: PGS-TS-BS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Tuy nhiên, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê dự cuộc họp chuẩn bị tháp tùng Chủ tịch nước đi Thuỵ Sĩ và Nga ngày 25/11 nên bác sĩ Khuê xin được tới trễ.

+ TS-BS Nguyễn Vũ Thượng- Phó Viện trưởng Viện Pastuer TPHCM

+Ông Đặng Mạnh Trung- Vụ trưởng- Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM.

+TS.BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM kiêm Giám đốc BV Điều dưỡng phục hồi chức năng TPHCM

+Ở đầu cầu Hà Nội: PGS-TS-BS Trần Đắc Phu- Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam.

*Các diễn giả, chuyên gia vể chăm sóc sức khỏe và lãnh đạo các bệnh viện tại TPHCM, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Bay- Chủ tịch Liên chi hội Đông Tây Y kết hợp. TS-BS Đỗ Trọng Khanh- Giám đốc Y khoa BV FV Thầy thuốc ưu tú- PGS-TS-BS Trần Quang Bính- Giám đốc Chuyên môn BV đa khoa Tâm Anh TPHCM TS-BS Trần Thanh Linh- Phó giám đốc BV Hồi sức Covid-19- Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy Thạc sĩ Lê Minh Hiển- Trưởng Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy BSCKI Bạch Thị Chính- Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC TS Tâm lý Lê Minh Công- Phó Trưởng khoa CTXH, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM TS.BS Trần Chí Cường- Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ TS-BS Trương Hữu Khanh- Phó chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM BS Đinh Quang Thanh-Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng TPHCM. Bà Phúc Tâm, Sáng lập dự án cộng đồng “Bầu trời bên trong”, CEO Công ty Cổ phần ATZ Life. BS Nguyễn Xuân Chi- Trưởng Phòng chỉ đạo tuyến BV TP Thủ Đức

Các đơn vị tài trợ:

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự đồng hành cùng hội thảo của các đơn vị: Đại diện Bệnh viện FV TPHCM, Công ty CP GonSa, Bệnh viện Đột quỵ SIS Cần Thơ, Công ty TNHH Y Việt, Công ty tư vấn Mediconsult Việt Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TPHCM và Công ty Cổ phần ATZ Life.

Hội thảo còn có sự tham dự của các đồng nghiệp đại diện cho trên 50 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tại Hà Nội và TPHCM.