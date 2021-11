Bản tin Hình sự: Thiếu nữ lừa đảo hơn 13 tỷ đồng để cá độ bóng đá

TPO - TIN NÓNG ngày 24/11: Vì sao một tử tù vượt ngục thành công khỏi Trại tạm giam Chí Hòa?; Quá khứ bất hảo của kẻ giết người giao gà, giấu xác vào vách núi ở Lạng Sơn; Thiếu nữ lừa đảo hơn 13 tỷ đồng để cá độ bóng đá...

Để có tiền cá độ, Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi) thuê ô tô riêng để mình và Huỳnh Nguyễn Hà Vy với Nguyễn Ngọc Huyền My (cùng 19 tuổi) giả làm “cò” đất kết nối người bán và mua đất, rồi giở thủ đoạn lừa gạt lấy tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn sổ đỏ của chủ đất. Sau đó, nhóm đối tượng mang sổ đỏ này bán đất cho người khác hoặc mang đi cầm cố để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Công an Lâm Đồng vừa khởi tố và bắt tạm giam Lộc, Vy và Huyền My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Lợi dụng lúc cán bộ mở cửa buồng giam tại trại tạm giam Chí Hòa để phát cơm, Nguyễn Kim An (26 tuổi, Bình Thuận) – bị kết án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” rút chân ra khỏi cùm, đi sang phòng trống kế bên trốn. Sau đó An nhân lúc cổng trại tạm giam mở để đi ra ngoài. TAND TPHCM đã tuyên phạt An 2 năm 6 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp hình phạt An đang chấp hành là tử hình. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nam vừa khởi tố vụ án hình sự vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Trước đó đơn vị này phát hiện một gia đình ở thành phố Phủ Lý sản xuất số lượng lớn bánh cốm và bánh xu xê mang nhãn hiệu “Nguyên Ninh, số 11 Hàng Than – Hà Nội”, thu giữ 525 hộp bánh thành phẩm các loại mang nhãn hiệu Nguyên Ninh, hơn 700kg vỏ hộp bánh mang các nhãn hiệu Nguyên Ninh, Bảo Minh, Tiên Dung. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người giao gà tên Nguyễn Thị Liễu trên núi Hang Hút, công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã bắt giữ Nguyễn Văn Chung (SN 1975) để điều tra về hành vi giết người. Chung khai mình hẹn chị Liễu tại núi để trao đổi việc mua bán nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Chung đẩy nạn chị này ngã rồi bịt mồm, bóp cổ đến tử vong. Sau đó Chung kéo xác nạn nhân giấu vào mỏm đá trên núi, lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi rời đi. (Xem chi tiết)

Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Vàng (SN 1978, vợ thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái phép với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Thanh (54 tuổi, còn gọi "Thanh đeo") 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Thanh nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ vay tiền có trả lãi hàng tháng. Bà Lệ chỉ thực nhận 72 tỷ đồng nhưng sau đó Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng. (Xem chi tiết)