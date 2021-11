Bản tin Hình sự: Phẫn nộ với tình tiết vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể và phát tán video

TPO - TIN NÓNG ngày 26/11: Công an điều tra vụ nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn; Công an kết luận vụ tai nạn làm 4 người về quê tránh dịch thương vong; Diễn biến tố tụng vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị vùi chết ở Phú Thọ...

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thụ lý hồ sơ vụ việc một nữ sinh 16 tuổi trên địa bàn bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể tại khách sạn sau khi clip dài khoảng 40s được phát tán trên mạng xã hội. Theo clip ghi lại, nữ sinh bị một nhóm đàn ông hiếp dâm ngay trên giường, mặc cho nạn nhân kêu cứu nhưng nhóm người này vẫn ung dung đứng quay video và thực hiện hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa bắt tạm giam ông Trần Hoàng Lộc (SN 1969), Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh để điều tra liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế. (Xem chi tiết)

Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) vừa có thông báo kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện này khiến 4 người thương vong. Cụ thể, anh L.B.G. (SN 1992, Nghệ An) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị D.Y.X. (SN 1992) cùng 2 con đã vượt về bên phải xe ô tô kéo theo rơ móc lưu thông phía trước cùng chiều, dẫn đến va chạm khiến anh L.B.G tử vong. “Do đó, vụ tai nạn xảy ra không có sự việc phạm tội”, công văn của Công an nêu. (Xem chi tiết)

Công an phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ gây ra vụ trộm trong phòng trọ KDC Việt Sing. Theo anh Nguyễn Văn T (quê An Giang), gia đình bị trộm hơn 1,2 lượng vàng 24k, 3 chỉ vàng 18k và một số tiền mặt khoảng 3 triệu đồng, đây tài sản được tích cóp hơn 10 năm đi làm công nhân ở Bình Dương. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây tội phạm kinh tế do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) cầm đầu liên quan đến ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Theo Bộ Công an Thuduc House dùng pháp nhân công ty con để mua hàng, rồi ký hợp đồng khống với doanh nghiệp “ma” ở nước ngoài để… xuất đi. Và bước cuối cùng là làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Phú Thọ quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" khiến 4 người chết xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Lý do, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. (Xem chi tiết)