Bản tin Hình sự: Con trai vác dao chém chết người vì mẹ bị tát

TPO - TIN NÓNG ngày 19/11: Cựu chủ tịch TP Trà Vinh cùng thuộc cấp hầu tòa vì gây thất thoát hơn 69 tỷ đồng; Giả làm thầy bói trừ ‘vong’ để lừa đảo; Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ do “nữ quái” phố núi cầm đầu; Con trai vác dao chém chết người vì mẹ bị tát...

Biết tin mẹ bị "đồng nghiệp" cùng là tiểu thương ở chợ tát, Nguyễn Đình Tuấn tìm anh Lê Thanh Bình “nói chuyện” rồi xảy ra cãi vã. Sau đó Tuấn lấy xe máy ra về thì bị anh Bình đuổi đánh. Trong lúc chạy trốn, Tuấn vớ con dao bầu ở sọt hàng bên đường, vung chém khiến anh Bình tử vong sau đó. TAND Hà Nội đã tuyên phạt Tuấn 20 năm tù về tội “Giết người”.

Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện anh H (SN 1991) tử vong trước hiên quán cà phê ngay chân tòa nhà HUD3 Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

TAND Trà Vinh vừa xét xử sơ thẩm ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn là cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh vì ký cho chuyển mục đích sử dụng đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng. Việc làm của ông Thạch cùng thuộc cấp vô tình tạo điều kiện cho “chủ đất” và “cò đất” có hành vi gian dối, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hà (SN 1971) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó Hà nói chị T (SN 1989) có “vong” theo và hứa giúp chị này cắt “vong” với giá 125 triệu đồng, sau thoả thuận chị T chuyển Hà 25 triệu đồng. Sau đó Hà đến đón chị T, lừa nạn nhân thêm một số tiền cùng điện thoại đắt tiền, tiếp đó Hà đưa nạn nhân đến chợ rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978) cầm đầu. Được biết, trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để đánh bạc. (Xem chi tiết)

Công an Bắc Ninh vừa khởi tố và bắt tạm giam Vũ Tùng Dương (SN 1978) và Hà Xuân Trường (SN 2003, Hải Dương) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin có tổng trọng lượng trên 1.500 gam và 6.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 552 gam.