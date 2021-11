Bản tin Hình sự: Chồng giết vợ, gọi điện nhờ người nhà đón con rồi tự sát

TPO - TIN NÓNG ngày 25/11: Bị vây bắt, đối tượng truy nã dùng dao chống trả công an; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt; Chồng giết vợ, gọi điện nhờ người nhà đến nhà nghỉ đón con rồi tự sát...

Võ D.H (SN 1979) và chị B.H.Q (SN 1982) là vợ chồng nhưng đang ly thân, mới đây cả hai dẫn con gái đến nhà nghỉ ở TP Tân An (Long An) để lưu trú. Sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã, khi nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện chị Q tử vong trên giường với nhiều vết thương hở còn anh H nằm bất động dưới sàn với nhiều vết thương gây mất máu, bé gái trong tình trạng hoảng sợ. Người nhà cho biết, trước khi phát hiện vụ việc, anh H có gọi điện về báo đã sát hại vợ và nhờ họ đến đón cháu gái về. Công an TP Tân An đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Hoàng Văn Tường (SN 1983) bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” từ năm 2013 nhưng lẩn trốn lên khu vực biên giới Việt – Trung, ngụy trang tinh vi, khi bị công an phục bắt, Tường hung hãn rút dao chống trả, khiến một cảnh sát bị thương. Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã bắt giữ Tường để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 cán bộ, viên chức Bệnh viện mắt TP.HCM vì có vai trò đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại bệnh viện này khiến nhiều lãnh đạo viện bị bắt. Theo hồ sơ, lãnh đạo bệnh viện đã mua các mặt hàng Thủy tinh thể có giá dự thầu cao gây thiệt hại 14,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Mai Quốc Dương (41 tuổi) thành lập 2 công ty bất động sản rồi “vẽ” nhiều dự án “ma” tại TP.HCM và Long An để rao bán, thu hàng chục tỷ đồng của khách hàng. Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Dương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an đã ra quyết định truy nã Dương. (Xem chi tiết)

Trình bày tại phiên sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện Tổng Công ty đầu tư và phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng chất lượng dự án thực tế có các điểm không đảm bảo theo quy định tại hợp đồng và quy định pháp luật, có sai sót và gây thiệt hại. Tuy nhiên, những thiệt hại đó mang tính chất cục bộ, xuất hiện trên một số điểm chứ không phải hư hại toàn tuyến đường. (Xem chi tiết)

Dự kiến ngày 26/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô. Theo cáo trạng, nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh văn để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sỹ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch nên lãnh đạo trường đã cấu kết với một số đơn vị cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Bộ Công an đang truy nã quốc tế và tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng (SN 1973). Theo đó Dũng chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời Dũng còn ký giả chữ ký để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa với các Công ty nước ngoài để vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài. (Xem chi tiết)