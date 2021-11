Bản tin Hình sự: Chém gục khách đến nhà chơi để cướp chiếc mô tô đẹp

TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: Khởi tố 1 thanh niên tấn công báo điện tử VOV để 'ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng'; Khởi tố nhóm thanh niên chém người gần lìa bàn tay; Chém gục người vì đi xe mô tô đẹp đến nhà mình...

Thấy anh Trần Văn Tuyên (SN 1980, Thái Nguyên) đi xe mô tô đẹp đến nhà mình ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) chơi nên Đặng Phụ Hiền (SN1988) nổi lòng tham, lừa lúc anh Tuyên không để ý liền dùng con dao thái chuối chém hai nhát vào gáy và vai anh Tuyên khiến nạn nhân ngã gục rồi cướp xe máy, bỏ trốn khỏi nhà. Công an Cao Bằng đã bắt được Hiền khi y đang lẩn trốn trên núi cao. (Xem chi tiết)

Viện KSND Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển TAND tỉnh xét xử Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, huyện Yên Thành), về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; Hiền chính là chủ nhân của 14 con hổ trưởng thành nuôi nhốt trong nhà kho bị công an phát hiện, bắt giữ trước đó. Hiền khai đã mua 14 con hổ giá 900 triệu đồng của một số đối tượng người Lào, sau đó thuê nhân công cải tạo nhà kho thành các ô chuồng sắt rồi lên mạng học cách nuôi hổ. (Xem chi tiết)

Thấy người đàn ông chạy xe máy tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng (quận 3) có dấu hiệu say xỉn, CSGT Bàn Cờ (TP.HCM) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kết quả kiểm tra, người đàn ông tên H. có nồng độ cồn mức 0,483mg/lít khí thở (vượt mức vi phạm cao nhất 0,4mg/lít khí thở). Ông H cho biết mình chỉ uống 3 lon bia nhưng không ngờ nồng độ cồn lại vượt quá mức vi phạm cho phép. (Xem chi tiết)

Công an Bình Định vừa ra các quyết định khởi tố đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi), một trong những đối tượng tham gia tấn công báo điện tử VOV khiến việc truy cập báo này bị tê liệt trong một thời gian. Thịnh cho biết hành động của mình xuất phát từ việc báo VOV đăng 2 bài viết có nội dung cho rằng người mà Thịnh ủng hộ là bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an Bình Phước đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Thế Nam, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Bình Phước về tội "Tham ô tài sản". Ông Nam bị cáo buộc đã chấp thuận để cấp dưới lập khống danh sách học viên và ký tờ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách học viên trúng tuyển cao hơn thực tế để được giao dự toán và quyết toán kinh phí không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước… (Xem chi tiết)

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (31 tuổi), Bùi Văn Phần (30 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (24 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Theo điều tra, do mâu thuẫn nên nhóm của Bình mang hung khí đi tìm và chém gần đứt lìa bàn tay trái của Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi). (Xem chi tiết)

Công an Lào Cai vừa triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng và thu 40 bánh heroin. Trong đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thào A Sì (SN 1979, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma tuý từ Lào về Điện Biên. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an và Công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Thị Anh Thư (53 tuổi), giám đốc một công ty ở TP.HCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. (Xem chi tiết)