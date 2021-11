Bản tin Hình sự: Bị bạn đâm chết vì nói chuyện lớn tiếng lúc đêm khuya

TPO - TIN NÓNG ngày 20/11: Bị bạn đâm chết vì đi ăn nhậu lớn tiếng lúc đêm khuya; Nổ súng trong quán cà phê giữa ban ngày, một người gục tại chỗ; Bắt nghi phạm trốn truy nã về Việt Nam...

Thấy V - bạn cùng dãy trọ và một số người đi nhậu về muộn lại nói chuyện to làm mình không ngủ được, Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu nhóm của V nói chuyện nhỏ nhưng lại thách thức nên rút dao truy đuổi đâm nhiều nhát vào người V khiến nạn nhân tử vong. TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Quốc 14 năm tù tội “Giết người”.

Nghe tiếng nổ lớn khi đang ngồi trong quán cà phê ở số 1 đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh, Nghệ An), nhiều người hoảng sợ bỏ chạy; khách hàng N.Đ.T trúng đạn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Công an TP Vinh đã bắt Đậu Đức Thuận (37 tuổi) - nghi phạm gây ra vụ nổ súng, bước đầu đối tượng khai nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do "vẽ" ra 58 dự án bất động sản ma tại nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, trong vụ án này có 5.671 nạn nhân bị Luyện và đồng phạm chiếm đoạt với số tiền là 2.435 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TT-Huế vừa bắt tạm giam giám đốc 2 hãng taxi có trụ sở và chi nhánh trên địa bàn vì liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Trước đó nhiều lãnh đạo của Cảng hàng không này cấu kết với doanh nghiệp thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, Tyler Pham (38 tuổi), nghi phạm bị truy nã về tội phân phối methamphetamine tại Mỹ rồi trốn về Việt Nam đã bị bắt giữ và trao trả cho các đặc vụ Mỹ mới đây. (Xem chi tiết)

Người dân xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa phát hiện thi thể bé P.Đ.T (2 tuổi) trên sông Ngàn Sâu sau nhiều giờ tìm kiếm. Trước đó bé T ở nhà cùng anh trai, sau đó người anh đi bắt cá trên sông Ngàn Sâu, người thân không thấy bé T đâu nên tổ chức tìm kiếm. (Xem chi tiết)