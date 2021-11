Bản tin 8H: Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chiều 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ngoài ra, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước còn công bố Quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII: Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/11), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 25/11 đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi. Trời rét. Ngày và đêm nay (24/11), ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Ngày 23/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết dự kiến ngày 28/11, đoàn tàu 8 và 9 thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ cập cảng Khánh Hội (quận 4) sau 8 ngày xuất bến. Theo kế hoạch, đến ngày 5/12, thành phố tiếp tục đón hai đoàn tàu 10 và 11. Như vậy, sau khi tiếp nhận thêm 4 đoàn tàu vào đầu tháng 12 tới, toàn tuyến có 11/17 đoàn tàu được nhập về. Các đoàn tàu sau khi về Depot Long Bình sẽ được kết nối với hệ thống tín hiệu tại khu vực này. Đến tháng 11/2021, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đạt hơn 88% khối lượng. Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại TP.HCM, dài 19,7 km, trong đó đi ngầm 2,6 km, còn lại là đoạn trên cao.

Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, người dân vào tỉnh này áp dụng các quy định về xét nghiệm theo Nghị quyết 128. Việc xét nghiệm COVID-19 chỉ áp dụng đối với người dân đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Toàn bộ người dân khi đến tỉnh Lâm Đồng từ các vùng nguy cơ khác phải thực hiện khai báo y tế và tự nguyện làm xét nghiệm COVID-19. Những người đã tiêm đủ liều vắc xin và người khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. Việc yêu cầu xét nghiệm 3 ngày/lần chỉ áp dụng với cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc khối Nhà nước. Người đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72h.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quyết định số 378-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại Quyết định số 379-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 11.126 trường hợp trong nước (tăng 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 6.010 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Bình Dương đăng ký bổ sung thông tin cho 28.000 ca nhiễm trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Trong ngày có 1.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 911.310 trường hợp. Từ 17h30 ngày 22/11 đến 17h30 ngày 23/11 ghi nhận 167 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.118 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 250 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 95 trường hợp ở cộng đồng, 111 trường hợp ở khu cách ly và 44 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca bệnh phân bố tại 27 quận, huyện, nhiều nhất ở Hoàng Mai (42 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 8.262 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.045 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.217 ca. (XEM CHI TIẾT)